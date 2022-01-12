Челябинские врачи спасли глаза двухнедельному младенцу

Мальчик не мог их открыть из‑за огромных кист возле слезных мешков

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы провели операцию на глазах двухмесячного мальчика. Новорожденный с двухсторонним дакриоцистоцеле не мог открыть глаза из-за огромных кист возле слезных мешков. Малышу провели зондирование слезно-носового канала, и сейчас ребенок полностью здоров. Об этом сегодня, 12 января, сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.



«Мальчик поступил в отделение патологии новорожденных ЧОДКБ в конце прошлого года. Уплотнения огромных размеров с двух сторон доставляли малышу большой дискомфорт. Учитывая размеры кист, было принято решение провести зондирование. Офтальмологи совместно с ЛОР-врачами 30 декабря вскрыли стенки кисты со стороны носика через выходное отверстие слезно-носового канала, „вычистив“ содержимое слезного мешка», — рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.

Хирургическая болезненная операция малышу проводилась под наркозом. Оперировала малютку целая команда специалистов. ЛОР-врачи Никита Томин и Михаил Ангелович — со стороны носа, офтальмологи Анна Караваева и Татьяна Калинина — со стороны глаз, обеспечивая гарантированную проходимость слезно-носового канала на всем его протяжении. Установки стентов и дренажей не потребовалось.

«После операции ребенок находился под наблюдением неонатолога и офтальмолога и был выписан домой с полным выздоровлением 4 января», — уточнили в учреждении.

Клиническая картина дакриоцистоцеле очень похожа на дакриоцистит (непроходимость слезных путей, когда глаза слезятся и гноятся). Отличие — в наличие плотного шарика, часто синего цвета, возле слезного мешка. Это уплотнение представляет собой кисту, заполненную слизью. Ее довольно часто обнаруживают на УЗИ-скрининге в последнем триместре беременности.

В половине случаев дакриоцистоцеле проходит самостоятельно и бесследно на фоне проводимого консервативного лечения. Другие дети с этим диагнозом нуждаются в зондировании (иногда неоднократном) слезно-носового канала. В случае с малышом, спасенным в ЧОДКБ, — процедура проводилась четыре раза.