Челябинские врачи провели трансплантацию костного мозга военнослужащему с онкологией

40-летний пациент стал донором стволовых клеток сам для себя

Врачи Челябинской областной клинической больницы провели аутотрансплантацию костного мозга пациенту с онкологией. К гематологам учреждения 40-летний военнослужащий Евгений Письменный попал из регионального центра онкологии и ядерной медицины после нескольких курсов химиотерапии. Мужчина стал донором стволовых клеток сам для себя. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина.

«У меня в один момент случился нервный срыв, из-за чего мой иммунитет дал сбой и выявилась лимфома Ходжкина. Обратился к онкологам, исправно проходил химиотерапию. Наступила ремиссия. В 2020 году на шее снова воспалился лимфоузел. Прошел еще один курс химиотерапии, после него меня направили в Челябинскую областную больницу», — рассказал Евгений Письменный.

ЧОКБ — единственная клиника в регионе и одна из немногих в стране, которая занимается трансплантацией. Здесь пересаживают не только внутренние органы и ткани роговицы, но и костный мозг. Чтобы операция принесла результат, челябинцу пришлось похудеть за месяц на 20 кг.

«К сожалению, при заготовке клеток мы не смогли набрать необходимое количество при имеющейся массе тела пациента. Поэтому пришлось его к моменту процедуры «заставить» похудеть. Если бы вес остался прежним, клеток не хватило бы. Пациент очень терпеливый, исполнительный. Он же военнослужащий, а у них все по пунктам. Это очень хорошо, когда пациент в точности исполняет все твои назначения», — рассказал врач-гематолог ЧОКБ Михаил Любченко.

Аутотрансплантация костного мозга проходила в два этапа. Сначала во время ремиссии стволовые клетки мужчины были отделены из крови с помощью специального аппарата и заморожены в криобанке. Спустя месяц пациент прошел агрессивный курс химиотерапии, чтобы уничтожить все клетки (больные и здоровые) костного мозга и иммунную систему. Затем ему ввели его стволовые клетки из криобанка после специальной процедуры разморозки для восстановления нормального кроветворения.

«Потребность региона в таких операциях достаточно большая. В мире проводится примерно 150—160 трансплантаций костного мозга в год. Мы начали их проводить два года назад, и сейчас у нас проведено пять трансплантаций. В планах выйти на 30—40 процедур в год», — рассказал главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.