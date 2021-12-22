Челябинские врачи провели уникальную трансплантацию костного мозга двум пациенткам с онкологией

Женщины с лимфомой стали сами для себя донорами стволовых клеток

«Меня направили в ЧОКБ к онкогематологу Егору Александровичу Коробину. Доктор объяснил, как проходит процедура. Сомнений у меня не было. Все прошло отлично. Трансплантацию мне делали месяц назад, но я до сих пор помню это ощущение от восстановления, что я — здоровый человек. Во мне мои же клетки, только теперь они работают на выздоровление»,

— делится эмоциями Людмила Иванова.

В Челябинской областной больнице (ЧОКБ) начали проводить трансплантацию стволовых клеток пациентам с онкологией. Уникальная процедура, помогающая людям с диагнозом «рак» вернуться к полноценной жизни, ранее была доступна в крупных специализированных федеральных центрах. Но 30-летняя Людмила Иванова из Пласта и 47-летняя Татьяна Чернец, страдающие лимфомой, смогли пройти через нее в родном регионе. При этом донорами животворящих клеток костного мозга каждая из этих женщин стала сама для себя.Людмила Иванова узнала о диагнозе в ноябре прошлого года. Началось все с обращения в больницу с обычным ОРВИ. Потом вылез лимфоузел и после лечения стало ясно — что-то идет не так. Оказалось, что это рак, но шанс выздороветь есть — нужна трансплантация стволовых клеток.

«Трансплантацию сделали 24 ноября. Дети думали, что я уехала отдыхать в санаторий, а вернулась лысая. Муж, конечно, переживал. Но сейчас чувствую себя прекрасно. Будто началась вторая жизнь. Мечтаю жить до ста лет и чтобы вообще никто не болел»,

— добавляет Татьяна Чернец.

Сейчас женщина, которая после постановки диагноза выплакала немало слез, ведет обычный образ жизни и мечтает стать мамой.Татьяна Чернец из Златоуста узнала, что у нее рак, в феврале. Но переживать было некогда. Вместе с мужем женщина воспитывает двоих сыновей, один из которых — инвалид. Говорит, что до сих не осознает, что происходит в ее организме, и сама для себя решила, что «просто ездила капать витаминки».

«Во время ремиссии, когда признаков опухоли практически не было видно, стволовые клетки женщин были отделены из их периферической крови с помощью специального аппарата и заморожены в криобанке»,

— рассказал заведующий гематологическим отделением ЧОКБ, главный внештатный гематолог Минздрава Челябинской области Александр Коробкин.

Обе женщины благополучно прошли через аутологичную трансплантацию костного мозга и теперь живут полноценной жизнью.

«После этого пациент госпитализируется, проходит агрессивный курс химиотерапии, чтобы уничтожить все клетки (больные и здоровые) костного мозга и иммунную систему. Затем пациенту вводят его стволовые клетки из криобанка после специальной процедуры разморозки. Таким образом восстанавливается нормальное кроветворение»,

— объяснил Александр Коробкин.

Температура внутри — минус 152...196 градусов. Как объяснил заведующий отделением заготовки клеток костного мозга клиники ЮГМУ Георгий Димов, специальное оборудование дает возможность доводить собранный материал плавно и постепенно, позволяя сохранить мембраны клеток, чтобы при дальнейшей разморозке они не разрушились.

«Пока опыт у нас маленький, но практика коллег показывает, что это очень хороший, современный и нужный метод лечения. К тому же, в данном случае проходит замена костного мозга больного на свой собственный. Нет риска отторжения, потому что пациенту вводят его собственные клетки»,

— добавил Александр Коробкин.

«Одновременно в отделении могут находиться два пациента. Каждый из них — в своей стерильной палате-боксе. За ними производится индивидуальный уход, и они оттуда не выходят до момента завершения процедуры»,

— говорит врач-гематолог Егор Коробкин.

Этот метод широко используется в мировой медицине, в России и теперь в Челябинске. Описание его звучит сложно, но сам процесс забора стволовых клеток — абсолютно безболезненная процедура. Если говорить простым языком, это обычный забор крови.В 2021 году в ЧОКБ впервые начали делать трансплантацию и уже помогли трем пациентам. В следующем году ставят задачу принять 10 пациентов, а со временем выйти на уровень 30 процедур в год.

«Для этого ежедневно берутся анализы крови: общий и биохимический. На основании роста лейкоцитов мы можем предположить, что началось нормальное кроветворение и окружающий мир безопасен для пациента»,

— добавил Егор Коробкин.

Ждать приходится долго. На первом этапе пациент находится в боксе три недели с учетом проведения курса химиотерапии, стимуляции стволовых клеток и мобилизации. Еще четыре недели уходит на трансплантацию в случае, если на 28-й день началось восстановление.Заготовка костного мозга — это биологическая страховка с персонифицированным хранением. Но взрослые «оформляют» ее заранее крайне редко. Более популярна в нашей стране заготовка стволовых клеток из пуповинной крови и плаценты для своего новорожденного ребенка. Производится она после родов.Количество заготовленных клеток для каждого пациента рассчитывается индивидуально на 1 килограмм массы тела. В лабораторной службе ЧОКБ говорят, что объем может быть от 50 до 300 миллилитров. При этом процедура длится 4—6 часов.

«Все это время пациент может общаться с родными по телефону, смотреть сериал на телефоне и разговаривать с врачом. Аппарат забирает периферическую кровь у пациента, с помощью центрифуги отбирает определенное количество клеток и собирает их в „мешок“. После процедуры пациент остается под наблюдением около часа. Затем идет в отделение и занимается дальнейшим лечебным процессом под наблюдением гематологов»,

— рассказала врач анестезиолог-реаниматолог ЧОКБ Наталья Кайгородцева.

В Челябинской областной больнице рады улучшать доступность и качество медицинской помощи и предоставлять пациентам в родном регионе такую важную процедуру. Ведь, как говорят благодарные пациенты, дома и стены лечат.