Челябинские трамваи снизили скорость движения

Причиной ограничения стала кража рельсов.

Сегодня, 25 июля, в Челябинске будет снижена скорость движения трамваев, которые направляются на ЧМЗ и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Ранним утром на Свердловском тракте, неподалеку от остановки «Ветлечебница», тремя злоумышленниками были украдены семь метров контррельсов, которые проходят параллельно основным рельсам для удержания вагона в случае схода и выезда на проезжую часть. По словам очевидцев, воры спилили рельсы, после чего погрузили их в газель. Из-за использования бензореза некоторое время дымились шпалы.

«С целью предотвращения аварийных ситуаций, скорость движения трамваев снижена. Нами было направлено заявление в полицию», — заявили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

До восстановления рельсов, скорость будет ограничена на трамваях, которые следуют по маршрутам 3, 14, 20.