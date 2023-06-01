Челябинские студенты примут участие в строительстве кампуса мирового уровня

Соглашение об этом заключили 1 июня

Региональное отделение «Российские Студенческие Отряды», компания «Голос. Строительство» и «Челябинская концессионная компания» подписали соглашение о привлечении студентов к строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня на Южном Урале. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

При подписании соглашения присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ректоры вузов и командир центрального штаба «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Парамонов.

«Создание межвузовского кампуса невозможно без участия студентов, ведь во многом именно для них и реализуется этот проект. Уверен, что наши строительные трудовые отряды: „Гранит“, „Молодость“ и „Танкоград“ — покажут свой профессионализм на этой непростой, но важной для нашего региона и нашей страны стройке»,

— заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Глава вуза отметил, что кампус в Челябинске должен стать центром притяжения для молодежи и значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска. Только так можно привлечь в наш регион еще больше талантливых молодых людей.