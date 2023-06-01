При подписании соглашения присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ректоры вузов и командир центрального штаба «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Парамонов.
«Создание межвузовского кампуса невозможно без участия студентов, ведь во многом именно для них и реализуется этот проект. Уверен, что наши строительные трудовые отряды: „Гранит“, „Молодость“ и „Танкоград“ — покажут свой профессионализм на этой непростой, но важной для нашего региона и нашей страны стройке», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
Глава вуза отметил, что кампус в Челябинске должен стать центром притяжения для молодежи и значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска. Только так можно привлечь в наш регион еще больше талантливых молодых людей.
Напомним, проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
Ранее челябинские студенты рассказали о своем видении территории кампуса. Мозговой штурм организовал генеральный проектировщик проекта.
Также на Южном Урале прошла стратегическая сессия, посвященная созданию основных цифровых сервисов кампуса.