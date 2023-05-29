Челябинские студенты рассказали о своем видении территории кампуса

Мозговой штурм организовал генеральный проектировщик проекта

Челябинские студенты приняли участие в проектировании общественных пространств межуниверситетского кампуса, сообщает АНО «Региональная инфраструктура образования и науки».

Мозговой штурм организовала компания «Голос. Девелопмент» — генподрядчик и генпроектировщик кампуса.

«Чтобы городская среда соответствовала ожиданиям жителей, необходимо привлечь к процессу ее формирования все заинтересованные стороны. Мы пригласили студентов. Хотим услышать их голоса, понять интересы, увидеть взгляд тех, кто будет здесь жить и учиться»,

— говорит главный архитектор компании «Голос. Девелопмент», архитектор кампуса Владимир Болотов.

Участниками встречи стали первокурсники Архитектурно-строительного института ЮУрГУ, победители конкурса профессионального мастерства «Стройка».

Студенты предложили создать на территории кампуса уличный лекторий, а также площадку для танцев, которая соседствует с зоной для творчества и самовыражения, велодорожку и декоративный водный объект. На крыше одного из зданий молодежь хочет видеть цветущий сад или даже небольшой огород. Для навигации студенты придумали систему информационных стендов с картами и экранами, которые будут выполнять функцию арт-объектов и освещать территорию.

Кроме того, студенты предлагают создать многофункциональную двухуровневую крытую зону с рабочим названием «Штабик». Первый уровень зоны оборудован экраном, точками для зарядки гаджетов и предназначен для общения, проведения лекций и коворкинга, а второй — для отдыха.