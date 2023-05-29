Мозговой штурм организовала компания «Голос. Девелопмент» — генподрядчик и генпроектировщик кампуса.
«Чтобы городская среда соответствовала ожиданиям жителей, необходимо привлечь к процессу ее формирования все заинтересованные стороны. Мы пригласили студентов. Хотим услышать их голоса, понять интересы, увидеть взгляд тех, кто будет здесь жить и учиться», — говорит главный архитектор компании «Голос. Девелопмент», архитектор кампуса Владимир Болотов.
Участниками встречи стали первокурсники Архитектурно-строительного института ЮУрГУ, победители конкурса профессионального мастерства «Стройка».
Студенты предложили создать на территории кампуса уличный лекторий, а также площадку для танцев, которая соседствует с зоной для творчества и самовыражения, велодорожку и декоративный водный объект. На крыше одного из зданий молодежь хочет видеть цветущий сад или даже небольшой огород. Для навигации студенты придумали систему информационных стендов с картами и экранами, которые будут выполнять функцию арт-объектов и освещать территорию.
Кроме того, студенты предлагают создать многофункциональную двухуровневую крытую зону с рабочим названием «Штабик». Первый уровень зоны оборудован экраном, точками для зарядки гаджетов и предназначен для общения, проведения лекций и коворкинга, а второй — для отдыха.
Напомним, студенческий городок вырастет на северо-западе Челябинска. Кампус строится в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.
Между тем в Челябинской области проводится стратегическая сессия, на которой должны создать дорожную карту реализации основных цифровых сервисов челябинского кампуса.