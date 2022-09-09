Челябинские студенты могут ездить в общественном транспорте за 12,5 рубля

Льготная цена на проезд доступна по особой транспортной карте

Студенты вузов и колледжей могут экономить деньги, когда садятся в общественный транспорт. Проезд по транспортной карте студента обойдется им всего в 12,5 рубля. Это почти в два раза дешевле, чем покупка билета за наличные деньги. Кому положена такая карта и как ее получить, ИА «Первое областное» рассказали в городской «Службе организации движения».

Чтобы оформить карту студента, прежде всего нужно иметь прописку или хотя бы временную регистрацию на территории Челябинска. Если, к примеру, вы приехали из Миасса и живете в Челябинске без регистрации на съемной квартире, карту вам не дадут.

Еще два ограничения: карту не оформляют заочникам и студентам коммерческого набора. Необходимо, чтобы студент учился на очном отделении вуза, организации среднего профессионального образования или в ординатуре, интернатуре.

«Бланк заявления вам дадут на месте, а с собой нужно принести паспорт, СНИЛС и справку с места учебы»,

— поясняют в службе движения.

Оформить карту можно в одном из пунктов выдачи и пополнения транспортных карт или же в МФЦ.

Свежую справку с места учебы нужно приносить в пункт каждый год накануне 1 сентября. Документ подтверждает, что вы все еще остаетесь студентом и имеете право на льготу. Если к осени справку не донести, то 1 сентября карта будет заблокирована.

Срок действия транспортной карты студента — шесть месяцев. Если с момента последнего пополнения карты уже прошел этот срок, то ее заблокируют. Даже если на карте еще есть деньги.

«Остаток средств не сгорит, сохранится на карте. Но саму карту придется активировать одним из способов: пополнить счет на любую сумму или подъехать с паспортом в пункт выдачи карт и активировать карту у оператора»,

— говорят в службе движения.

Пополнить карту можно в Челябинвестбанке или с помощью онлайн-сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Система „Город“».

Одна поездка по карте студента стоит 12,5 рубля. Ценник скромный, поэтому карта студента не позволяет сделать бесплатную пересадку в течение часа с начала первой поездки. А это возможно, напомним, по обычной транспортной карте.

Зато студенты из малообеспеченных семей могут оформить льготную карту студента, проезд по которой вообще бесплатный.

Основные требования к владельцу пластика сохраняются: человек должен быть прописан в Челябинске или иметь временную регистрацию и учиться очно за счет бюджета.

«Для оформления права на бесплатный проезд малообеспеченный студент должен взять справку в профкоме своего учебного заведения, а потом обратиться с ней, а также паспортом, СНИЛС и и еще одной справкой с места учебы в пункт выдачи и пополнения транспортных карт на улице Первой Пятилетки, 30»,

— замечают в службе движения.

Срок действия транспортной карты для студентов из малообеспеченных семей короче — четыре месяца со дня последнего продления. Чтобы активировать карту, нужно опять подъехать на улицу Первой Пятилетки, 30 (трамвайное депо) с паспортом и самой картой.