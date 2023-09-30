Челябинские школьники записали песню ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

Сводный хор принял участие во Всероссийской акции

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Ученики детских школ искусств Челябинска ко Дню воссоединения новых регионов с Россией приняли участие во Всероссийской хоровой акции «Одна страна, одна семья, одна Россия!» и записали видеоролик исполнения песни, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

«Участие во Всероссийской хоровой акции „Одна страна, одна семья, одна Россия!“ в этом году принял сводный хор детских школ искусств Челябинска. Видеоролик исполнения песни коллективами всей страны будет представлен на федеральных интернет-платформах и показан в телеэфире»,— рассказали в ведомстве.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области присоединились к России год назад: 30 сентября президент России Владимир Путин и первые лица четырех регионов подписали договоры о вступлении в состав РФ новых областей и республик.

Праздник был утвержден 20 сентября 2023 года на первом пленарном заседании осенней сессии депутатов Госдумы.

Сегодня в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина прошел концерт в честь первой годовщины воссоединения России с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Отметить праздник собрались жители со всего города. А челябинские автомобилисты накануне праздника выстроили из своих машин аббревиатуры ЛНР и ДНР.