В Челябинске прошел авто-флешмоб в честь Дня присоединения к России новых регионов

Автомобили выстроили в аббревиатуры ЛНР и ДНР

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В Челябинске в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией прошел авто-флешмоб. Автомобилисты выстроили из машин аббревиатуры ЛНР и ДНР. Украшением мероприятия стал большой российский флаг, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Участие в акции приняли более ста автомобилистов. Свои машины они поставили так, чтобы из них получились названия двух из четырех новых российских регионов.

«Украшением праздника стал флаг России размером 10 на 30 метров, который в сумерках подсвечивали десятки автомобилей»,— добавили в региональном правительстве.

Сегодня, 30 сентября, впервые отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией. Губернатор Челябинской области поздравил жителей новых регионов и отметил, что это значимое событие стало результатом выбора миллионов людей.

В парке им. Гагарина в Челябинске сегодня проходит праздничная программа. Для горожан и гостей столицы Южного Урала организовали концерт, выставку старинных автомобилей и военной техники.