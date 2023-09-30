Челябинск отметил концертом первую дату воссоединения России с новыми регионами

Праздничный концерт прошел под девизом «Одна страна, одна семья, одна Россия!»

30 сентября в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина прошел концерт в честь первой годовщины воссоединения России с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Запорожской и Херсонской областями. Отметить этот недавно учрежденный праздник собрались жители со всего города.



Концерт открыл вокальный ансамбль регионального ГУ МВД с песней «Родина — Мать». Затем ведущий Святослав Хазов напомнил горожанам, в честь чего праздник. Напомним и мы: в сентябре 2022 года на Донбассе и в Новороссии прошли референдумы по вопросу присоединения регионов к России. Во всех четырех территориях число поддержавших это предложение жителей превысило (и далеко превысило) 90 процентов. 30 сентября главы ДНР и ЛНР, Запорожья и Херсонщины подписали с президентом РФ Владимиром Путиным договоры о присоединении к Российской Федерации.





Офицеры ГУ МВД и артисты из творческого союза Игоря Пруцких, студии эстрадного вокала «Тутти» исполнили гимн России. А девушки из академии танца Elizaveta под торжественную мелодию развернули перед зрителями многометровое полотнище российского флага.





Артисты на сцене пели не в одиночестве: в толпе зрителей им активно подпевали. И не только взрослые: прямо рядом с корреспондентом Первого областного информагентства слова про «Россию — священную нашу державу» выводили две девочки, по виду — максимум из 1-2 класса. Их мама с гордостью подтвердила: гимн малышки выучили отнюдь не из-под палки, по собственному желанию.

Поздравить челябинцев пришли официальные лица: председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер, приехавший на малую родину первый заместитель главы Волновахского района, глава Еманжелинска Дмитрий Гатов и директор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.





«Подписание договора о присоединении этих территорий к Российской Федерации было поистине историческим событием. Это стало возможным в результате волеизъявления миллионов людей. Людей, с которыми у нас с вами общие традиции, общие ценности, общее героическое прошлое. А сейчас можно с уверенностью сказать, что и общее будущее. Челябинская область стала одним из первых регионов нашей страны, который начал оказывать всевозможную поддержку подшефным территориям — Волновахе и Ясиноватой. Наши южноуральцы ремонтируют, восстанавливают, строят новые объекты инфраструктуры — дороги, школы, больницы, детские сады. А предприниматели и общественники бесконечным потоком формируют и отправляют на подшефные территории гуманитарные грузы. В июне этого года губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с рядом новых территорий. Эти документы касаются сотрудничества в научно-технической, социальной, культурной, экономической сфере. Мы вместе будем работать над развитием промышленности, транспорта, экономики и многих других отраслей. Убежден, что такая дружеская связь придаст новый импульс развитию и региона, и всей России. Одна страна, одна семья, одна Россия!» — рассказал Олег Гербер.

Дмитрий Гатов был краток. Позже он признается: уже сложно сказать, какая земля ему дороже — родной Еманжелинск или освобожденная от украинских нацистов Волноваха, где Гатов работает уже второй год.





«Хочу от всех жителей Донецкой Народной Республики передать вам слова благодарности за вашу поддержку — гуманитарную, моральную, финансовую, за ваше постоянное присутствие, за письма школьников нашим бойцам. Мы идем правильной дорогой, мы — одна страна, одна семья!» — обратился Гатов к челябинцам.

Галина Гаврилова напомнила о ходе референдумов и реакции донбасцев на подписание договоров.





«Мы были свидетелями слез радости на глазах жителей ДНР, ЛНР, Новороссии, когда они влились в нашу большую, гостеприимную семья россиян. Южный Урал делает сегодня очень много, чтобы помогать этим республикам и областям. Делает все, на что способна наша южноуральская семья, наши многочисленные предприятия. Я хочу еще раз подчеркнуть: нас объединяют один язык, общая история, общие традиции, а это немало. И мы своих не бросаем!» — заявила Галина Гаврилова.

Стоит отметить: девиз праздника — то самое «Одна страна, одна семья, одна Россия!» — звучал рефреном на протяжении всего концерта. И Святославу Хазову не пришлось особенно стараться, чтобы зрители этот девиз скандировали хором вслед за выходящими на сцену артистами и официальными лицами.





Посмотреть и послушать было что: Карина Будаева и Егор Яровой исполнили песню Ярослава Shaman Дронова «Встанем». Позже Илларион Калачев спел еще одну песню Ярослава — «Моя Россия». Зрители постарше смогли поностальгировать под голос Народного артиста России Николая Глазкова: он исполнил песни «Как молоды мы были» и «Лебединая верность». Выходили на сцену танцовцщицы Elizaveta, Mix-Style и театра танца «Эхо» певцы Игоря Пруцких и «Тутти», сводный хор детских школ искусств Челябинска.





Только выступлениями артистов праздник не ограничился. Традиционно для патриотических мероприятий организовал выставку старинных автомобилей, техники и вооружения времен Великой Отечественной войны военно-исторический клуб «Дивизион».





А возле фонтана «Ниагара» разбили палатку активисты «Комитета семей воинов Отечества» и «ЗОВ Челябинск». Здесь гости праздника могли пройти мастер-классы по шитью теплой одежды, приготовлению сухих супов и даже плетению маскировочной сети. Не развлечения ради: все изделия в свое время будут отправлены на передовую, чтобы облегчить жизнь российским солдатам.

«Подобные мастер-классы имеют огромное значение, они привлекают людей. После каждого мероприятия к нам добавляются все новые люди. За три часа сегодня сплели маскировочную сеть, а поставили бы не один станок — могли бы и больше сплести», — рассказала директор АНО «ЗОВ Челябинск» Надежда Солдатенкова.





Солдатенкова признается: в АНО есть активисты — профессиональные швеи и закройщицы, но большинство — любительницы. Девушки и женщины получают задание, технологическую карту изделия и работают дома. С начала года участники «ЗОВа» сшили больше 2,5 тысячи разных изделий — спальных мешков, флисовых толстовок, комплектов термобелья, балаклав и многого другого.





Напомним, День воссоединения с Донбассом и Новороссией 30 сентября отмечался не только в ПКиО Гагарина: так, челябинские автомобилисты выстроили из своих машин аббревиатуры ДНР и ЛНР. А Первое областное информагентство предлагает вниманию читателей подборку снимков нашего фотокорреспондента Дмитрия Сопильняка: эти кадры он привез из командировку на Донбасс в минувшем июле.