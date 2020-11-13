Челябинские школьники напишут тренировочный экзамен по информатике

Испытание состоится уже на следующей неделе.

В следующий четверг, 19 ноября, выпускники 11-х классов напишут тренировочный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, сообщает пресс-служба Министерства образования Челябинской области.

В этом году сдавать информатику участникам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ придется на компьютерах. Собственно, из-за этого и нужна тренировка.

«Тренировочный экзамен поможет отработать всю процедуру. Апробация будет проводиться во всех 85 пунктах проведения экзаменов на базе образовательных организаций региона. На экзамен придут 1 250 выпускников», — заявила начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Экзаменационная работа включает 27 заданий: 10 заданий базового уровня, а также 13 заданий повышенного и четыре задания высокого уровня сложности. На их решение отводится 3 часа 55 минут.

Демонстрационная версия ЕГЭ по информатике доступна на сайте Федерального центра тестирования. Тренажер содержит демоверсии заданий 2021 года.