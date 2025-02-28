Челябинские родители мечтают о детях-айтишниках

77% приняли бы любой выбор своего ребенка

Родители из Челябинска чаще всего хотят видеть своих детей айтишниками, инженерами и врачами. Исследованием с ИА «Первое областное» поделились аналитики платформы hh.ru.

Специалисты провели опрос среди челябинцев, чтобы узнать, какие профессии родители считают наиболее и наименее желанными для своих детей.

Наиболее востребованными оказались профессии в сфере IT (35%), инженерные (19%) и медицинские (17%) специальности. В десятку самых желательных также вошли дизайн (15%), юриспруденция и архитектура (по 10%), косметология (9%), блогерство (8%), гейм-девелопмент (6%), перевод и актерское мастерство (4% и 3% соответственно).



Интересно, что желание видеть детей IT-специалистами наиболее ярко выражено у молодых респондентов (18—24 года), а стремление к медицинским профессиям — у респондентов 25—34 лет. Половина опрошенных врачей хотели бы, чтобы их дети продолжили семейную традицию.

В противовес этому наименее привлекательными для родителей оказались профессии блогера (26%), автомеханика (17%), актера (16%), воспитателя или няни (15%), учителя (13%), продавца-консультанта (12%), агента по недвижимости (11%), мастера ногтевого сервиса (10%) и бухгалтера (8%).

При этом большинство опрошенных (77%) заявили, что легко приняли бы выбор ребенка, даже если бы он отличался от их ожиданий. Лишь 5% опрошенных признались, что попытались бы навязать детям свою профессию.

Более половины респондентов также хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями, предпочитая при этом крупные компании. Желание видеть ребенка в собственном бизнесе особенно ярко выражено у молодых людей и женщин.