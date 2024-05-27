Челябинские предприниматели сыграют в спектакле про сложный путь в бизнесе

Организаторы заверили, что зритель «познакомится с собой»

В Челябинске на сцене Концертного зала имени С. С. Прокофьева 31 мая сыграют спектакль «Серьезно о несерьезном, несерьезно о серьезном...». Его актерами станут предприниматели, которые покажут, насколько тернист путь в бизнесе, говорится в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».



Во время спектакля зритель познакомится с собой, заверяют организаторы в соцсетях. Персонажи действия покажут предубеждения, страхи и сомнения.

За пару дней до представления, 29 мая, в 13:00 на сайте 1obl.tv и в социальных сетях медиахолдинга «Первый областной» пройдет онлайн-конференция с представителями бизнеса. Они ответят на вопросы о том, какие страхи приходится преодолевать предпринимателям. Участники встречи также обсудят, какой терапевтический эффект от спектакля ожидают организаторы праздника, постановщики спектакля и непрофессиональные актеры.

Спикерами станут контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова; режиссер, бизнес-психолог, актер, хореограф Андрей Заостровский; основатель и руководитель сети пекарен-столовых «BioФерма», владелица курорт-отеля «Янтарь» на озере Увильды Татьяна Кожевникова; основатель ассоциации художников «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо; основатель холдинга MegaGroup Ульяна Гаитова.

Напомним, 28 и 29 июня в Челябинске пройдут «Большие гастроли» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Зрители увидят спектакль-размышление «12».

