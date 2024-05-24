Челябинский театр кукол покажет спектакль про мышь на международном фестивале

Это станет дебютом южноуральцев на конкурсе

Челябинский театр имени В. Вольховского впервые примет участие в международном фестивале «Муравейник» в Иванове. На фестиваль традиционно отправляются постановки, получившие признание зрителей и критиков. Южноуральские артисты везут спектакль для детей «Мышь Гликерия» по сказке Дины Сабитовой.

«Муравейник» пройдет уже в 13-й раз. Ежегодно на своей площадке он собирает самые творческие коллективы, чтобы поделиться друг с другом опытом и обсудить репертуары. За постановками следит профессиональный экспертный совет, куда входят критики и театроведы из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Актеры-кукольники чем-то похожи на муравьев: они такие же труженики — не очень заметные, но очень полезные. А общий дом, где они собираются и делятся радостями, — это и есть муравейник», — рассказали организаторы фестиваля.

Челябинский спектакль рассказывает о любопытной мыши Гликерии, которой разонравилось ее имя, и она придумала новое — аристократическое. А вместе с тем в жизнь Гликерии ворвались странности и чудеса. Волшебные открытия, приключения и неожиданные встречи посыпались на голову мыши, и что с этим сделать — загадка.

Челябинский театр кукол выступит на сцене Ивановского театра драмы 28 мая.