В Челябинске покажут спектакль «12» с Никитой Михалковым

Он пройдет в рамках проекта «Большие гастроли»

«Большие гастроли» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова пройдут в Челябинске 28 и 29 июня. Зрители увидят спектакль-размышление «12», сообщает пресс-служба театра.



«Благодаря Всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдаленных уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Спектакль расскажет о двенадцати присяжных, которые обсуждают, виновен ли 18‑летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приемного отца — русского офицера.

В спектакле заняты: народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский и другие.

Напомним, «Большие гастроли» организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.