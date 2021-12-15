В Челябинской области врачи успешно провели операцию у женщины с внематочной беременностью

В мире известно десять подобных случаев

В Челябинской области прошла уникальная операция — врачи областной больницы совместно со специалистами перинатального центра помогли появиться на свет малышу, чье развитие происходило в ходе внематочной беременности. По данным Челябинской областной клинической больницы, мировая наука знает всего около десяти таких результатов беременности, которые можно назвать успешными.

Иначе как чудом не назовешь операцию по родоразрешению от внематочной доношенной беременности. На свет появился жизнеспособный младенец. Опасность такой беременности — в осложнениях, которых практически невозможно избежать.

«За крайне редкими исключениями внематочная беременность заканчивается гибелью плода и без своевременного вмешательства грозит серьезными осложнениями для здоровья и жизни женщины. По этой причине при установлении неправильной локализации имплантации эмбриона женщину направляют на аборт», — пояснили редчайшее в медицине событие в пресс-службе учреждения.