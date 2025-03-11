В Челябинске спасли беременную жительницу Екатеринбурга с раком щитовидной железы

Женщина победила болезнь и благополучно родила ребенка

30-летняя жительница Екатеринбурга столкнулась с диагнозом «рак щитовидной железы» во время беременности. Множественные узлы, метастазы в лимфоузлах шеи, а затем и в легких, казалось, не оставляли надежды на благополучный исход. Однако специалисты Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины совершили чудо — вывели болезнь в ремиссию и позволили женщине благополучно родить малыша, сообщает пресс-служба Челябинского онкоцентра.

«Рак щитовидной железы занимает пятое место в структуре онкозаболеваемости у женщин и часто встречается у пациенток детородного возраста. Золотой стандарт лечения генерализованного рака — терапия радиоактивным йодом. Это безопасный метод, так как препарат воздействует целенаправленно на клетки щитовидной железы и раковые клетки, где бы они ни находились», — говорит заведующая отделением радионуклидной терапии ЧОКЦОиЯМ, кандидат медицинских наук Екатерина Васильева.



Пациентка прошла семь курсов радиойодтерапии в специально оборудованной палате, защищающей от излучения. Эффективность лечения отслеживалась с помощью ОФЭКТ/КТ. Результат впечатляет.

«Онкомаркеры нормализовались, метастазы исчезли. Дальнейшее лечение не потребовалось. Женщина родила ребенка», — говорит Екатерина Васильева.

Сегодня медики говорят об излечении пациентки, так как уже 8 лет она находится под наблюдением онкологов по месту жительства и прогрессирования опухоли нет. Три года назад женщина родила второго ребенка.

Отделение радионуклидной терапии ЧОКЦОиЯМ — единственное на Южном Урале, где лечат онкологические заболевания радиофармпрепаратами. Лечение предоставляется бесплатно по ОМС или в рамках ВМП.

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