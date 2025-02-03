Бесплатная диспансеризация в поликлинике позволяет выявить семь видов рака. Какие именно, рассказали в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины.
«Каждый год в регионе выявляют более 19 тысяч случаев злокачественных новообразований. Почти 60% — на ранних стадиях, когда в арсенале врачей больше вариантов и методов для наиболее эффективного лечения», — говорит главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины кандидат медицинских наук Андрей Лукин.
При диспансеризации можно выявить семь наиболее частых локализаций рака: онкологию молочных желез, шейки матки, толстого кишечника и прямой кишки, предстательной железы, легких, желудка и кожи.
Напомним, обследование можно пройти бесплатно, по полису ОМС.
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