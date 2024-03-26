Челябинские онкохирурги удалили жителю Новосибирска 20‑сантиметровую опухоль почки

И полностью излечили больного от рака

Хирурги Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины удалили 20-сантиметровую опухоль почки у пациента из Новосибирска. Операция шла пять часов и завершилась успешно, сообщает пресс-служба клиники.

На столе хирургов оказался мужчина, который сам обнаружил опухоль в животе. Пациент жаловался врачам на постоянную тошноту и потерю 10 килограммов веса. Медики в родном городе обследовали больного и пришли к выводу, что у него онкология. Оперировать пациента при этом они отказались и посоветовали обратиться в Челябинск или Москву.

«Диаметр новообразования достигал 20 сантиметров. Чтобы опухоль достигла такого размера, требуется около 6 лет. Учитывая объем хирургического вмешательства, коллеги из Новосибирска отказали мужчине в лечении», — говорит онколог отделения онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины к. м. н. Константин Ивахно.

Уже во время операции обнаружили, что опухоль проросла в соседние органы. Поэтому удалять пришлось не только новообразование, но еще и надпочечник, часть толстой кишки, части поджелудочной железы с селезенкой.

«Повезло, что была возможность перевязать сосуды, питающие опухоль, в пределах здоровых тканей без вмешательства в магистральные сосуды. В противном случае увеличились бы операционные риски, и мы, вероятнее всего, не решились бы проводить операцию», — говорит врач-онколог отделения абдоминальной онкологии ЧОКЦОиЯМ Евгений Печерица.

Обследование показало, что метастазов у больного нет, поэтому он считается полностью излеченным от рака.

Пациент уже выписан из стационара. В Челябинске мужчину лечили бесплатно — по полису ОМС.

В клинике отмечают, что опухоли почек обычно увеличиваются в объеме на 1 см в год. Через 5 лет рост становится стремительным, так как к этому сроку новообразование успевает сформировать для питания сеть кровеносных сосудов. Чтобы не пропустить заболевание на ранней стадии, врачи рекомендуют делать УЗИ органов брюшной полости и почек хотя бы раз в год.

Ранее врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины провели первые операции по удалению опухолей через нос и первую в УрФО операцию с 3D‑визуализацией.

