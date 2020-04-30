Челябинские клоуны поддерживают онкобольных детей по видеосвязи

Волонтеры «Искорки» нашли способ спасать малышей от депрессии даже в карантин.

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Много лет больничные клоуны поддерживают онкобольных детей, устраивают им праздники, навещают в стационарах и стараются скрасить их нахождение в палатах. В связи с распространением коронавирусной инфекции формат встреч пришлось изменить. Теперь они делают это онлайн.

Маленькие пациенты звонят клоунам, делятся своими переживаниями, показывают рисунки, а в ответ получают искреннюю поддержку, фокусы, смех и общение, которого так не хватает в больничных стенах.

«Дети нам звонили из онкоцентра и из дома — те, кто сейчас на амбулансе. Мы вместе много смеялись. Рома Малета из поселка Увельский Челябинской области позвонил и рассказал клоуну про свои игрушки. Вика звонила вместе с бабушкой, клоун рассмешил не только ребенка: бабушка от смеха с трудом удерживала в руках телефон для видеосвязи. Дима Соболев с мамой позвонили из больницы. Дима застенчиво посматривал на клоуна на экране телефона, но в конце концов разговорился», — делится руководитель проекта «Больничные клоуны» Наталья Широкова.

Родители признаются, что после таких звонков дети чувствуют себя лучше, настроение поднимается. Такие видеочаты планируют проводить раз в неделю. А челябинские клоуны готовы делиться своим опытом с коллегами из других регионов.