Челябинские кинологи объяснили, чем собаку в Миассе привлекла могила девушки

Местная жительница запечатлела на видео овчарку на кладбище.

Марина Шмакова в группе «Инцидент Миасс» разместила пост, в котором рассказала о местном Хатико. Женщина на кладбище в старом городе не раз обращала внимание на две могилы, на которых кто-то регулярно наводил беспорядок.

«Может кто в курсе? На кладбище в старом городе! Хожу мимо этих могилок, они разрыты, все цветы валяются. Вазы перевёрнуты. Поднимала несколько раз. Думала, что ветер! А сегодня гляжу, там собака лежит, глаза заплаканные.Такая грустная! Опять всё разрыто, всё валяется. Может это её хозяева»,

— делится своими догадками Марина.

В комментариях под записью один из миассцев сообщил, что на этом месте похоронена его дочь, а собака к ним никакого отношения не имеет. По словам мужчины, они устали от постоянных набегов этого пса.

«Я убрал всё. Сам не пойму, чего она там прижилась. Поймать бы её. Может, себе заберу. Там всегда, то кошка приходит, то белка (при мне прибегала за семечками)!»,

— пишет Геша Жабин в комментариях под постом.

Как выяснилось, на эти могилы собака наведывается уже полгода. Почему она выбрала именно эти захоронения, никто не знает. Родственники вынуждены регулярно наводить здесь порядок и уже устали от непрошеного гостя. Автор поста Марина Шмакова периодически проходит мимо этого места. Близко к собаке женщина подходить не решилась, но отмечает, что ведет она себя неагрессивно.

«Я её увидела первый раз, близко подходить побоялась, но она спокойно лежала, не рычала, могилка уже не первый раз разрыта. Я думала, меняют памятник. Подниму цветы и пойду»,

— рассказала Марина корреспонденту «Первого областного».

Почему пес выбрал именно эти могилы, неясно. Представитель Центра кинологии и дрессировки предположил, что пес мог оказаться здесь во время похорон и получить еду, поэтому стал приходить регулярно.

«В цветах могут водиться мыши, ящерицы, мухи, за которыми можно охотиться не ради еды, в частности, а так ради охоты. Возможно, день похорон было жарко и собака, порывшись в новой могиле,по любой причине, получила прохладную землю, то есть удовольствие - теперь повторяет»,

— высказывает свои предположения кинолог Алексей Платонов.

Чем именно привлекло собаку это место, неизвестно. Работники кладбища отмечают, что пес приходит регулярно. Сочувствующие жители Миасса предлагают найти новых хозяев собаке, чтобы она перестала грустить и лежать у могил.