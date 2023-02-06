Жительница Сочи Маргарита Навоян приехала в Челябинск с застарелой проблемой. Из-за плохой работы слуховой косточки (отосклероз) у женщины 30 лет наблюдались проблемы со слухом. Специалисты оториноларингологического отделения Клиники ЮУГМУ провели пациентке стапедопластику: без разрезов под местной анестезией убрали часть стремени, которая перестала функционировать, и заменили ее протезом.
Уже во время операции Маргарита услышала чьи-то шаги в коридоре — и прослезилась. Раньше такие звуки были ей недоступны.
Каждый год в клинике ЮУГМУ делают около 800 высокотехнологичных ЛОР-операций. 80% всех вмешательств направлены на восстановление слуха.
«В среднем ухе человека три слуховые косточки. Если не хватает какой-то одной или косточка частично разрушена, мы можем заменить ее протезом, который устанавливается пожизненно. Сегодня существует огромный ассортимент протезов, и мы можем выйти победителями из любой ситуации», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Клиники ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Анна Кочеткова.
Напомним, Клиника ЮУГМУ является федеральной, поэтому принимает пациентов не только из Челябинской области, но и других регионов России.
А в это время челябинские онкологи начинают оперировать пациентов с опухолями мозга — сейчас таких больных направляют в федеральные клиники.
Между тем первый в городе аппарат МРТ установили в больнице Миасса. До этого пациенты ездили на обследование в Златоуст и Челябинск.