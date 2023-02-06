Челябинские хирурги вернули слух пациентке из Сочи

Впервые за 30 лет Маргарита Навоян услышала звук чужих шагов

Хирурги Клиники ЮУГМУ провели ювелирную операцию по установке ушного протеза и вернули слух пациентке, которая жаловалась на слух 30 лет. Историю излечения ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе клиники.

Жительница Сочи Маргарита Навоян приехала в Челябинск с застарелой проблемой. Из-за плохой работы слуховой косточки (отосклероз) у женщины 30 лет наблюдались проблемы со слухом. Специалисты оториноларингологического отделения Клиники ЮУГМУ провели пациентке стапедопластику: без разрезов под местной анестезией убрали часть стремени, которая перестала функционировать, и заменили ее протезом.

Уже во время операции Маргарита услышала чьи-то шаги в коридоре — и прослезилась. Раньше такие звуки были ей недоступны.

Каждый год в клинике ЮУГМУ делают около 800 высокотехнологичных ЛОР-операций. 80% всех вмешательств направлены на восстановление слуха.

«В среднем ухе человека три слуховые косточки. Если не хватает какой-то одной или косточка частично разрушена, мы можем заменить ее протезом, который устанавливается пожизненно. Сегодня существует огромный ассортимент протезов, и мы можем выйти победителями из любой ситуации»,

— рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Клиники ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Анна Кочеткова.