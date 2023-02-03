Челябинские онкологи начнут оперировать пациентов с опухолями мозга

Сейчас таких больных направляют в федеральные клиники

В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины открыли первое в регионе специализированное нейроонкологическое отделение для проведения операций пациентам с опухолями мозга. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

«На Южном Урале операции на мозге проводят в нейрохирургических отделениях ОКБ № 1 и № 3, в больнице „РЖД-Медицина“ и в медсанчасти ММК. Там лечат пациентов с сосудистыми патологиями, травмами и другими заболеваниями головного мозга. Наше отделение займется специализированным лечением пациентов с опухолями мозга, чтобы пациентам с таким тяжелым заболеванием не приходилось ехать за помощью в федеральные клиники», — говорит главный онколог Челябинской области, главврач ЧОКЦОиЯМ Дмитрий Ростовцев.

Основная нагрузка по проведению операций на мозге ляжет на заведующего отделением нейроонкологии кандидата медицинских наук Андрея Кузьмина и других высококвалифицированных врачей отделения. Кроме того, операции будет проводить Дмитрий Ростовцев, который до назначения на пост главного врача онкоцентра проводил подобные операции в ведущих клиниках Санкт-Петербурга.

Ранее также стало известно, что в Челябинске открыли первый Центр амбулаторной онкоурологической помощи. В учреждении помогают пациентам с раком предстательной железы, почек и мочевого пузыря.

