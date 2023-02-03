Первый в городе аппарат МРТ установили в больнице Миасса

До этого пациенты ездили на обследование в Златоуст и Челябинск

В миасской горбольнице № 2 устанавливают аппарат МРТ, который будет первым во всем городе. До этого подобной техники не было даже в частных медцентрах, и пациентам приходилось ездить на обследование в соседние города, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе клиники.

«Врачи рентгенологического отделения уже прошли обучение. Монтаж оборудования почти завершен. Правда, нам еще нужно настроить оборудование и получить лицензию», — говорит пресс-секретарь клиники Марина Антропова.

Новый современный МРТ-аппарат General Electric SIGNA Explorer приобретен по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Аппарат станет хорошей альтернативой КТ и рентгену и позволит обследовать пациентов, которым противопоказана лучевая нагрузка.

«На новом аппарате можно будет выполнять все необходимые для онкологии исследования в области центральной нервной системы, органов брюшной полости, малого таза, молочных желез, скелетно-мышечной системы и суставов на самом передовом уровне, с использованием современных технологий визуализации»,

— поясняет главный врач ГКБ № 2 Антон Криушов.