«Врачи рентгенологического отделения уже прошли обучение. Монтаж оборудования почти завершен. Правда, нам еще нужно настроить оборудование и получить лицензию», — говорит пресс-секретарь клиники Марина Антропова.Новый современный МРТ-аппарат General Electric SIGNA Explorer приобретен по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Аппарат станет хорошей альтернативой КТ и рентгену и позволит обследовать пациентов, которым противопоказана лучевая нагрузка.
«На новом аппарате можно будет выполнять все необходимые для онкологии исследования в области центральной нервной системы, органов брюшной полости, малого таза, молочных желез, скелетно-мышечной системы и суставов на самом передовом уровне, с использованием современных технологий визуализации», — поясняет главный врач ГКБ № 2 Антон Криушов.
Аппарат МРТ весит шесть тонн. Чтобы поднять его на второй этаж клиники, пришлось вызывать кран, а в стенах делать технологическое отверстие.
А в это время челябинские онкологи начинают оперировать пациентов с опухолями мозга — сейчас таких больных направляют в федеральные клиники.