В Челябинской области выросло число пациентов с запущенными болезнями сердца

Главный кардиохирург региона Олег Лукин рассказал о влиянии ковида и санкций на работу кардиоцентра

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Челябинске за 11 лет работы провели более 60 000 операций на сердце и сосудах у взрослых и детей. В арсенале кардиохирургов есть все технические возможности для успешного спасения жизней и лечения пороков, которые еще 15—20 лет назад считались неизлечимыми.

Повлиял ли коронавирус на работу кардиоцентра и стал ли триггером для увеличения тяжелых случаев? На какие симптомы стоит обращать внимание для профилактики заболеваний сердца? И отразятся ли санкции на выполнении сложных операций? Ответы на эти и другие вопросы ИА «Первое областное» дал главный врач учреждения, заслуженный врач РФ, главный сердечно-сосудистый хирург Уральского федерального округа и главный кардиохирург Челябинской области Олег Лукин.

— Олег Павлович, давайте начнем с итогов работы кардиоцентра. Сколько операций кардиохирурги сделали в прошлом году? Какая запомнилась больше всего?

— В 2021 году челябинские кардиохирурги сделали 6295 операций на сердце и сосудах. Для сравнения: в 2020-м их было 6074, в 2019-м — 5878. Из них детям, в том числе малышам и до года, выполнено 533 операции.

К нам едут со всей России: от Дальнего Востока до центральных районов и Калининграда. В 2021 году были пациенты из 23 регионов. С прошлого года финансирование работы нашего центра осуществляется напрямую из федерального фонда ОМС, что значительно упрощает возможность получения высокотехнологичной медицинской помощи.

В прошлом году мы оказали помощь жителю Орска Владимиру Машкову, который во время отпуска в Краснодарском крае перенес обширный инфаркт. При госпитализации в местной больнице выяснилось, что правая артерия практически не участвует в кровотоке, а левая поражена на 98%. Местные врачи не рискнули делать операцию. Тогда Владимир Алексеевич обратился за помощью к южноуральцам и на свой страх и риск приехал из Краснодара в Челябинск вместе с женой. Жизнь его висела в буквальном смысле на волоске, но челябинские кардиохирурги успешно выполнили аортокоронарное шунтирование. После прохождения реабилитации пациент благополучно вернулся домой в Орск.





— Стал ли коронавирус, который бьет по всем системам и органам, триггером для увеличения числа пациентов с заболеваниями сердца?

— С увеличением продолжительности жизни растет и число людей, нуждающихся в помощи кардиологов и кардиохирургов. При этом, согласно отчету главного сердечно-сосудистого хирурга страны Лео Бокерии, в России выполняется 50% рекомендованных ВОЗ объемов кардиохирургических вмешательств. Значит, определенный процент людей не попадает в поле зрения кардиологов либо люди обращаются за помощью слишком поздно, когда уже появились критические состояния.

В условиях COVID-19, при значительной перегрузке амбулаторного звена, когда были приостановлены программы диспансеризации и профосмотров, наблюдалось снижение вновь выявленных случаев сердечно-сосудистых заболеваний. При этом отмечен рост числа больных с тяжелыми формами кардиологических патологий.

На фоне перенесенной инфекции значительно ухудшилось состояние пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому наши объединенные усилия вместе с первичным звеном, амбулаторно-поликлинической службой по-прежнему направлены на то, чтобы своевременно выявлять, а при показаниях к хирургическому лечению — прооперировать пациента в максимально короткие сроки.

— Отразилась ли пандемия на работе кардиоцентра?

— За два года Центру пришлось принять, как и всей системе здравоохранения страны, серьезные вызовы. Максимально задействовали дистанционные формы, чтобы снизить поток очных консультаций. Постарались за один визит проводить пациенту максимально все необходимые исследования и определять дальнейшую тактику его лечения. Это позволило не только не снижать, но и наращивать темпы, выполнить весь намеченный госзаданием объем хирургических вмешательств взрослым и детям.

— У нас как-то не принято проводить ревизию своего организма. Какие симптомы требуют особого внимания и должны насторожить, чтобы не пропустить болезни сердца и сосудов?

— Самое правильное — относиться к своему организму комплексно. Все органы и системы в нашем теле взаимосвязаны, и выход из строя одной его части неизменно приводит к проблемам в другой. Возьмите любую систему: эндокринная, мочевыделительная или желудочно-кишечный тракт — любые хронические или острые, например инфекционные, как тот же COVID-19, заболевания могут приводить сбоям в ее работе. И об этом нужно сообщить лечащему или участковому врачу, чтобы начать разбираться, что происходит.

Симптомы у организма одни и те же: подъем температуры, перепады давления, какие-то высыпания на коже, онемение конечностей, появление одышки или любых болей в области не только грудной клетки, но и в пояснице, в шейном отделе. Любое недомогание должно стать поводом начать обследование.





— С чего должна начаться диагностика заболеваний сердца и с какого возраста ее нужно проводить? Какие обследования и с какой периодичностью в качестве профилактики нужно делать взрослым и детям?

— На этот вопрос можно дать только общие рекомендации, потому что для каждого конкретного человека они будут своими. Если у ребенка не выявлена никакая врожденная патология сердечно-сосудистой системы, то основные проблемы появляются только с возрастом или после перенесенного заболевания.

Хорошим помощником для того, чтобы сделать ревизию организма, может стать диспансеризация и другие программы профилактических исследований. В целом 40 лет — как раз тот возраст, когда нужно внимательнее прислушиваться к здоровью. Нужно начать контролировать, например, артериальное давление.

Самое рутинное исследование ЭКГ, когда оно вовремя проведено, может дать понимание о состоянии сердечно-сосудистой системы и необходимости либо дообследования, либо назначения каких-то препаратов. По счастью, многие состояния можно довольно успешно и долго корректировать с помощью медикаментозных средств, вовсе не обязательно сразу попадать на операционный стол. Диспансеризация особенно важна, когда у человека даже жалоб никаких нет, все вроде бы благополучно, а наступил определенный срок — будь добр пройти.

— Как попасть на лечение в федеральный кардиоцентр в Челябинске? Есть ли какие-то ограничения?

— Любой гражданин РФ вне зависимости от возраста и места проживания может получить высокотехнологичную медицинскую помощь по кардиохирургическому профилю у нас в Центре в Челябинске. Конечно, при наличии показаний и направления от своего лечащего врача, терапевта или кардиолога с места жительства. После согласования показаний и противопоказаний к операции, проведения при необходимости дополнительного обследования назначается дата госпитализации. В большинстве случаев — в течение ближайшего месяца. Для плановых больных это небольшой срок.

В отдельных ситуациях, когда требуется проведение редкой, очень дорогостоящей операции по специальной квоте, приходится ждать от полугода до года. Естественно, здесь учитываются многие факторы и ожидание квоты никоим отрицательным образом не должно сказаться на здоровье пациента.





— Многих пугает сама мысль об операции на сердце. Но медицина наверняка шагнула далеко вперед. Расскажите, какие современные технологии лечения заболеваний сердца используются в вашем центре?

— Сегодня более половины всех проводимых нами операций — малоинвазивные эндоваскулярные (без разрезов, через прокол. — Прим. ред.). У них меньше риски, травматичность и сроки реабилитации. Лучше прогноз для пациента, меньше страдает эмоционально-психологическое состояние больного.

В целом спектр проводимых нами операций стандартный. Так как 90% пациентов имеют известные статистические заболевания.

В 2021 году мы освоили три новые методики по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Они дорогостоящие, но, несмотря на сложную ситуацию в здравоохранении, стране и мире, получили финансирование из федерального бюджета.

— О каких дорогостоящих методиках идет речь?

— Две из них связаны с имплантацией специальных аритмологических устройств, которые помогают ликвидировать, или хотя бы уменьшить, проявления хронической сердечной недостаточности и мерцательной аритмии. Применяются, когда другие способы уже исчерпаны или не дают нужного эффекта. Это имплантации оптимайзера-модулятора и окклюдера ушка левого предсердия. Третья — это трансвенозная экстракция эндокардинальных электродов у пациентов с ранее имплантированными устройствами (ЭКС и ИКД).

Человек чувствует себя гораздо лучше — пропадает одышка, головокружение, учащенное сердцебиение. Качество жизни благодаря этим вмешательствам существенно повышается, снижается риск тромбообразования и возникновения инсульта.

Всего в России в прошлом году было официально утверждено пять новых видов ВМП по кардиохирургическому профилю, и в нынешнем планируется этот список еще расширить. Освоить их и внедрить в повседневную практику — наша задача в 2022 году.

— Сколько в России клиник успешно лечат заболевания сердца? В каких случаях из Челябинска перенаправляете пациентов в другие клиники в РФ?

— Всего в России есть более ста клиник, которые занимаются лечением тех или иных заболеваний сердца. Это и федеральные, и областные медицинские учреждения третьего и четвертого уровня. В нашем центре выполняется весь спектр методик, необходимых для лечения сердечно-сосудистых патологий. Но, например, пересадку сердца мы не выполняем по целому ряду объективных технологических причин. Этим занимаются другие специализирующиеся на этом клиники.

Еще один момент — редкие заболевания, которые встречаются нечасто, буквально в единичных случаях, соответственно опыт их лечения сосредоточен только в одной какой-то клинике. И тогда именно в эту клинику мы и направим пациента с такой патологией. Это оправданно и в интересах самого пациента, и той клиники, которая развивает это направление в лечении.





— Пациенты опасаются ограничений из-за финансирования или возможного отсутствия поставок импортных лекарств и оборудования. Стоит ли им переживать?

— В настоящее время наш центр работает в обычном, штатном режиме с полной нагрузкой. Нынешняя ситуация заставляет нас подстраиваться, чтобы обеспечить расходными материалами весь процесс лечения кардиохирургических пациентов.

— Отразится ли ситуация с санкциями на выполнении сложных операций?

— Финансирование операций не прекратится. К тому же никогда прежде в рамках санкционной политики никаких ограничений, касающихся здравоохранения, не было (надеюсь, и не будет): по поставке оборудования в страну расходных материалов, медикаментов и так далее. Считается, что это гуманитарное направление и санкции на него не распространяются.

В-третьих, задача локализовать в России все возможное из тех производств медицинских изделий, медикаментов и всего прочего, так или иначе связанного с медициной, перед страной по-прежнему остается.

Отмечу особо, что политика импортозамещения за последние 5—7 лет дает свои плоды и теперь много лекарственных препаратов, расходных материалов, оборудования производится в России. Зависимость страны от импорта уменьшилась в разы, это очевидно.

Эта тенденция будет и дальше нарастать — уверен, но перейти полностью на автономное существование не удастся в любом случае. Всегда есть новаторские технологии, вновь созданные, которые только предстоит растиражировать.