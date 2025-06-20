Челябинские дачники платят больше взносов из‑за заброшенных участков

Забытые сады становятся очагами пожароопасности и рассадниками вредителей

В Челябинской области 376 тысяч садовых участков, часть из которых заброшены. Эти «беспризорники» становятся очагами пожароопасности, рассадниками вредителей и местами встречи бомжей. Помимо жизни соседей, заброшенные участки затрудняют и деятельность садовых товариществ. Изменит ли ситуацию вступление в силу нового постановления правительства России о неиспользуемой земле, рассуждаем в материале вместе с председателем челябинского СНТ.

Заброшенные участки — одна из болевых точек, которая пульсирует на протяжении всей жизнедеятельности любого садового товарищества. С 1 сентября 2025 года в силу вступает закон, который должен решить эту проблему.

Напомним, правительство России определило признаки неиспользования земли и выделило конкретный перечень работ, которые нужно сделать, чтобы участок не получил такого статуса.

«У нас в СНТ 1034 участка, на сегодняшний день порядка 150-170 — заброшены. Это не значит, что они бесхозные, у них есть собственники или их родственники, которые просто не хотят его обслуживать», — рассказывает председатель СНТ «Садовод-любитель № 1» Анатолий Ганин.

Помимо причин, перечисленных выше, «заброшки» создают дыру в бюджете садового товарищества. А это, в свою очередь, отражается и на администрации СНТ, и на соседях, для которых приходится увеличивать сумму членских взносов за обслуживание.

«Если бы все платили, естественно членские взносы были бы меньше. Они рассчитываются из фактического финансово-экономического обоснования на одну сотку: сколько нужно на охрану, воду, дороги, налоги и так далее», — сетует Анатолий Ганин.





Фактически обслуживание «заброшек» приходится финансировать другим членам садового товарищества. Принятие нового закона стало бы реальным рычагом воздействия на нерадивых собственников, если бы не несколько «но».

«Мы составляем акты на каждый заброшенный участок. После мы обязаны уведомить собственника, которого, как правило, найти тяжело. Особенно сложно административным комиссиям в муниципалитетах, потому что там нет такого количества сотрудников, чтобы носить эти предписания», — отмечает председатель.

По новому закону, сначала собственнику нужно вынести предписание, после него должно пройти три года, чтобы начали действовать штрафные санкции. Это время дается на облагораживание территории, хотя многие садоводы сомневаются, что участки, за которыми не ухаживали по 15-20 лет, можно так быстро привести в порядок.

Анатолий Ганин считает, что закон начнет по-настоящему действовать в тот момент, когда будут налажены все механизмы, включая вынесение предписаний, осведомление и поиск собственников.

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