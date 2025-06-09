Челябинский садовод разъяснил правила установки глухих заборов в садах

Анатолий Ганин считает, что все зависит от сговорчивости соседей

В интернете появились публикации о том, что в России начали действовать новые правила установки заборов в садах. В частности, речь идет о больших штрафах за установку глухих заборов, которые не пропускают ни воздух, ни свет. Однако требования к заборам на дачах далеко не новы и действуют уже много лет, рассказал Первому областному информагентству председатель челябинского СНТ «Любитель № 1» Анатолий Ганин.

«Глухие заборы по-прежнему можно ставить только по внешней границе участка, со стороны дороги. Между наделами заборы должны пропускать свет и воздух, чтобы не ухудшать микроклимат соседних участков», — говорит Ганин.

Стремление ставить глухие заборы понятно: многие семьи превращают свои сады в дачи и даже оформляют прописку в садах — это разрешено государством. Неудивительно, что владельцы хотят ограничить любопытство соседей по отношению к своей личной жизни. Но правила следует выполнять и не отгораживаться от соседей глухими заборами.

«Или ставить глухие заборы после согласования с теми, кто живет на соседних участках. Если соседи не против глухого забора и согласовали параметры нового ограждения, я как руководитель СНТ разрешаю ставить глухой забор», — замечает Анатолий Ганин.

В России также нет четких критериев по высоте садовых оград. Анатолий Ганин считает, что этот вопрос должны прояснять местные власти. Пока же люди могут ставить заборы такой высоты, которая не возмущает их ближайших соседей.