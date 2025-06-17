У жителей Челябинской области начнут изымать сады и дачи

У горожан есть три года, чтобы привести участок в порядок

У жителей Челябинской области есть три года, чтобы привести в порядок свои заброшенные дачи. В противном случае будут штрафы, вплоть до изъятия участка для перепродажи на торгах. Перечень признаков неиспользования земли утвердило правительство России. Что делать, чтобы ваш участок не отобрали, читайте в материале.

Многие садовые участки в Челябинской области заброшены. Некогда бывшие дачные домики с огородами стали очагами пожароопасности и рассадниками вредителей.

«Нам регулярно поступают обращения от садоводов, что на этих участках ветки падают, всякая трава сорная растет, потом появляется пожарная опасность. К нам уже приезжали экстренные службы, которые на этих участках вынуждены были тушить пожары», — рассказал журналисту медиахолдинга «Первый областной» председатель СНТ «Слава» Григорий Трофименко.





Некоторые дачники, по словам главы садового товарищества, убирают ветки на чужих заброшенных участках, чтобы обезопасить свою дачу от пожара. Однако вопрос захламления и сорняков ни соседи, ни администрация СНТ решить не могут.

Новое постановление правительства РФ должно предотвратить проблему «заброшек». Определены признаки неиспользования земельных участков и конкретный перечень работ, чтобы участок не получил такого статуса. Критерии следующие: захламление мусором более половины участка; сорняки выше одного метра; деревья и кустарники, которые не являются предметами благоустройства и озеленения; отсутствие построенного или оформленного здания.





«Срок един для всех, независимо от момента возникновения права собственности. То есть, если право собственности возникло до 1 марта 2025 года, срок будет точно так же для освоения земельного участка. К данным мероприятиям относятся освобождение земельного участка от растительности, освобождение земельного участка от твердых бытовых отходов, рекультивация земельного участка, осушение земельного участка», — поясняет замначальника отдела государственного надзора управления Росреестра по Челябинской области Ольга Усольцева.





Если на участке находятся заброшенные жилые дома, то есть с разбитыми стеклами, дверьми, без крыши, необходимо также принять меры. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Определять такие территории будут госинспектора. Если ваш участок нарушил правила, не переживайте раньше времени, сразу его не отберут.

«Процедура изъятия предусмотрена Гражданским кодексом в 1995 году. Данная процедура на текущий момент никоим образом текущим законодательством не изменялась. Все изменения, которые сейчас приняты на законодательном уровне, касаются того, чтобы предоставить собственникам земельного участка дополнительные три года для освоения земельного участка», — отметила Ольга Усольцева.