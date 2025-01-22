В Челябинске могли появиться Публичка‑гигант и целых три Сити на Кировке

Секретные планы прошлого поведали на выставке Николая Семейкина

Концертный зал на 1200 мест на набережной реки Миасс, органный зал на пересечении Свободы и Коммуны, немецкий замок вокруг памятника Курчатову — все это могло появиться в Челябинске, если бы все мечты архитекторов сбывались. Точнее, даже не всех, а только одного — Николая Семейкина. В Челябинске открылась выставка, посвященная художнику, преподавателю и автору нескольких самых ярких челябинских построек. Что создал и как еще планировал украсить город мастер, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Николай Семейкин родился в Челябинске в 1944 году. В 1967 году окончил Московский архитектурный институт и был распределен в родной город. Здесь он проработал всю жизнь и создал несколько примечательных строений в 70, 80 и 90-е годы. Вы могли не знать, но именно он спроектировал Дворец пионеров на Алом поле, Театр драмы Наума Орлова, каким мы его знаем сейчас, Дом архитектора (хотя здание и претерпело несколько изменений до момента строительства), монумент Доблестным сынам Отечества, Челябинск-Сити. Но не менее интересны так и не реализованные замыслы архитектора.

Например, синий офисный центр в сердце пешеходной Кировки должен был быть не один. Рядом (судя по проектам, на Карла Маркса и Цвиллинга) планировалось возвести его «братьев» такой же высоты. Проект носил название «Три богатыря». Директор Музея изобразительных искусств Станислав Ткаченко объясняет: Семейкин как-то признался, что для него город мечты — Нью-Йорк с его небоскребами. Вот и хотел сделать Челябинск таким же.

Как мы понимаем, проект реализовали только частично — все потому, что на здания в центре города не хватило места. А зная неоднозначную оценку челябинцами Сити, можно сказать субъективное: наверное, это и к лучшему.

«Кошмар, это просто кошмар какой-то…» — не сдерживала эмоции посетительница выставки, глядя на проект «Трех богатырей».

За Публичкой Николай Семейкин хотел построить провокационное здание высотой в три областные библиотеки. На чертежах архитектор назвал это «перспективным зданием библиотеки», вот только проект вызывал острые споры и дискуссии. Самое интересное, что вокруг простого и даже пустого с виду гиганта Семейкин хотел вписать небольшие европейские домики со шпилями. И если они выглядят для исторического центра органично, то высотная Публичка — не уверены.

А на слиянии Доватора и Худякова проектировщик «видел» 20-этажное здание «Института города». Проект можно назвать внебрачным ребенком Челябинск-Сити и собора Парижской Богоматери: голубые, будто стеклянные конструкции на рисунке переходят в шпили и круглое окно-розу.

Кажется, что Семейкин — это архитектор контрастов. Поэтому вместе с голубыми стеклянными небоскребами хотел украсить Челябинск готическими дворцами. Так, на площади Науки (у памятника Курчатову) предполагались корпуса ЮУрГУ по типу классических европейских университетов: здания в стиле неоготики полностью обрамляли бы площадь. Здесь же Семейкин думал продлить проспект Ленина, но не через парк, а под ним. Подземный тоннель выходил бы на Северо-Крымскую.

А еще мастер хотел сделать на площади Революции пруд и огромную, устремляющуюся в небо стелу, немного перестроить элеватор на Елькина, отстроить огромный концертный зал на берегу реки Миасс и готический органный зал на Аллее Славы.

Так бы выглядел концертный зал

А так — органный

На Аркаиме он мечтал создать музей-заповедник Новый Аркаим: здесь были бы автовокзал, научно-музейный комплекс «Степь», гостиница, жилой дом для преподавателей и студентов, палаточный лагерь, оздоровительный и спортивный комплексы, театральная площадь с костровищами, спуском к воде и художественными мастерскими, амфитеатр и вертолетная площадка. А вот этого проекта действительно искренне жаль.

Материал создан ИА «Первое областное».