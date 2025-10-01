Челябинцы оценили оплату через СБП в общественном транспорте

Горожане называют новый способ удобным и экономным



С 1 октября и до 31 декабря 2025 года при оплате через Систему быстрых платежей стоимость поездки в общественном транспорте по Челябинску снижается до 28 рублей вместо 37. Экономия составляет 9 рублей за каждую поездку. Акцию проводит Национальная система платежных карт.

Оплатить проезд можно по QR-коду или через NFC. Таблички с кодами и метками размещены в автобусах и трамваях города, участвующих в акции. Достаточно открыть приложение банка и отсканировать QR-код, после чего оплата спишется с учетом скидки. Альтернативный вариант — установить приложение СБПэй, привязать счет и поднести смартфон к NFC-метке.

Организаторы отмечают, что таблички для бесконтактной оплаты размещены на ряде автобусных и трамвайных маршрутов. Пассажиры рассказывают, что оплата проходит быстро, не требует наличных и работы терминала, а скидка помогает заметно сэкономить на ежедневных поездках. Скидка действует до конца года.

Таблички с QR-кодами и NFC-метками есть на следующих маршрутах, сообщает «Организатор перевозок Челябинской области»: