В Челябинске из пустых блистеров для таблеток делают подоконники

Сбор использованных упаковок уже организован в 28 аптеках города — адреса

В 28 аптеках Челябинска, которые работают под вывеской «Областного аптечного склада», теперь принимают на переработку пустые блистеры от лекарств. Челябинск — первый город в России, где внедряется такая практика. Почему важно перерабатывать подобный мусор и какие вещи можно сделать из блистеров, рассказали челябинские эксперты.

По словам руководителя проекта «Разделяйка» Дмитрия Закарлюкина, Челябинская область особенная по своим возможностям. Наши компании перерабатывают почти все типы отходов: бумагу, картон, металл, ПЭТ и даже текстиль. Но очень сложно наладить работу с отходами, которые представлены малыми группами. Например, такими, как блистеры.

«Так как блистеры маленькие по размеру, выбирать их вручную во время сортировки мусора на конвейере проблематично. Поэтому вся упаковка от таблеток попадает на мусорный полигон. Между тем в составе блистера есть ПВХ. В обычной жизни это безвредный пластик, но при нагреве выше 100 градусов он становится токсичным. Поэтому очень важно собирать блистеры отдельно», — говорит Дмитрий Закарлюкин.

Акцию поддержала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Для начала договорились, что коробки для сбора блистеров появятся в аптеках «Областного аптечного склада» во всех районах Челябинска, а также в поселке Красное Поле и в поселке Западном — всего 28 адресов.

«Коробки для сбора появятся в аптеках уже сегодня. С нашей стороны к жителям города будет такая просьба: бросать в коробки только пустые блистеры — без таблеток, без картонных упаковок и бумажных инструкций, без пластиковых банок. Это позволит нам не проводить повторную сортировку», — говорит заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами власти «Областного аптечного склада» Наталья Денисова.

В будущем точками по сбору блистеров могут стать местные стационары: собирать упаковку могли бы медицинские сестры, которые раздают пациентам таблетки. Но пока это только идея.

«Блистеры — сложный для переработки композиционный материал. Это полимерные соединения с алюминиевой фольгой. Перерабатывать их по отдельности умеют многие, а вместе — мало кто по всей России. Мы нашли партнеров, которые будут делать из блистеров оконные подоконники», — говорит Дмитрий Закарлюкин.

Сначала блистеры будут дробить на мелкие части, превращать в гранулы, а потом добавлять в основной материал для изготовления подоконников. По своим физическим свойствам материал с примесью блистеров будет таким же, как основной, но в нем будут видны вкрапления алюминия.

В будущем блистеры можно будет использовать для производства изделий из твердого пластика, который не боится перепада температур и осадков, то есть для производства облицовочных материалов и малых архитектурных форм.

«Нельзя сказать, что это сделает изделия дешевле. Пока товары, в которых есть переработанные материалы, зачастую дороже обычных, так как объем вторсырья очень маленький. Получается, что процесс очень затратный», — говорит Закарлюкин.

В будущем опыт по сбору и переработке блистеров челябинцы планируют распространить на всю область и на Россию. Кстати, сбор батареек когда-то тоже начинали в Челябинске, а сейчас их перерабатывают и в других регионах страны.

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Адреса аптек, где собирают пустые блистеры

Свердловский проспект, 6.

Горького, 14.

Гагарина, 16.

Богдана Хмельницкого, 31.

Богдана Хмельницкого, 35.

Вторая Эльтонская, 24.

Кирова, 23а.

Машиностроителей, 22.

Татищева, 262.

Ленина, 45.

Братьев Кашириных, 160.

Братьев Кашириных, 102.

Уйская, 7а.

Энгельса, 23.

Сони Кривой, 69а.

Каслинская, 60б.

Калинина, 34.

50-летия ВЛКСМ, 20а.

Краснопольский проспект, 29.

Свободы, 80.

Новороссийская, 20.

Гагарина, 64.

Братьев Кашириных, 89, пом. 4.

Барбюса, 61, пом. 4.

Горького, 67.

Салавата Юлаева, 29в.

Поселок Красное Поле, ул. Белопольского, 4а.

Поселок Западный, микрорайон Вишневая Горка, ул. Изумрудная, д. 4, пом. 1.