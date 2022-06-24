Челябинская телебашня включит подсветку в честь Дня молодежи

Уникальный световой рисунок будет гореть три часа

27 июня в 23:00 на челябинской телебашне загорится уникальная подсветка ко Дню молодежи, огни в честь праздника будут гореть до 02:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска



В этот день в Челябинске пройдет целый ряд мероприятий, посвященных Дню молодежи, а в завершение празднования челябинскую молодежь поздравит телерадиопередающий центр.

День молодежи еще в Советском союзе, его начали отмечать с 1958 года, а в 1993 году у праздника появилась официальная дата — 27 июня.

Ранее, 22 июня в День памяти и скорби, огни на Челябинской телебашне сложились в «Свечу памяти».