Челябинская телебашня станет «Свечой памяти» 22 и 24 июня

На вышке также будут транслировать другие символы Великой Победы

Сегодня, ближе к ночи 22 июня, в День памяти и скорби, огни на Челябинской телебашне сложатся в «Свечу памяти» и другие символы Великой Победы. Увидеть их можно будет и 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединился к Всероссийской памятной акции «Лучи Победы» и будет транслировать символы Победы в две памятные даты — 22 и 24 июня. 22 июня 2022 года — это годовщина начала Великой Отечественной войны, а 24 июня 1945 года состоялся легендарный парад, прошедший на Красной площади в Москве в честь Победы.

Увидеть «Свечу памяти», которой станет телебашня, можно с 23:00 до 01:00 22 и 24 июня.

В День памяти и скорби губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам и отметил, что наш общий долг — помнить, какой ценой досталась победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны и делать все, чтобы ростки национализма не приживались больше на нашей земле.

Журналист ИА «Первое областное» попытался восстановить атмосферу тех дней, когда жители Челябинской области узнали о войне, на основе знаний историков и воспоминаний очевидцев.