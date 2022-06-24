Как в Челябинской области отпразднуют День молодежи

Собрали праздничную афишу на 26 и 27 июня

25, 26 и 27 июня в Челябинске отмечают День молодежи. Мероприятия пройдут на двух основных площадках: на Кировке и Алом поле. Праздник состоится и в городах Челябинской области.



Концерт в Копейске

Праздновать начнут 25 июня. В 16:00 на площади Трудовой славы начнется танцевальный батл, а в 17:00 соревнование по уличному флорболу, это такой гибрид хоккея с футболом: с мячом и клюшками, но без коньков.

Здесь же вечером можно будет пройти тест на вождение от местной автошколы.

С 19:00 до 22:30 на главной сцене у площади пройдет концерт местных групп, танцевальных коллективов, огненное шоу и выступление силового жонглера.

Весь день на площадке можно будет анонимно пройти тест на ВИЧ.

Гуляния на Алом поле

Утром, в 10:00, 26 июня в сквере перед храмом Александра Невского пройдет «Зарядка со звездой». Ее проведут чемпион России по бодибилдингу Александр Щёголев и гиревик Ильдар Ахмиров, В 10:30 начнется зарница.

В 12:00 в сквере откроются интерактивные площадки: фотозона с историческими реконструкторами и режиссерско-актерским составом фильма «Братья Елькины». Состоится презентация авто- и мототехники.

Команда GraffitiRussia проведет в сквере мастер-класс по граффити. Под руководством Исетского казачьего войска устроят «Казачьи забавы», в которых можно продемонстрировать свою силу, ловкость и выносливость.

Закончатся гуляния в 13:00 концертом иностранных студентов ЧГИК.





День молодежи на Кировке

В 12:00 26 июня на пешеходной части улицы Кирова пройдет акция «Здоровье — твой выбор» с конкурсами и викторинами о здоровом образе жизни.

Федерация «Уралстронг силачи Руси» организует отборочный этап турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе», где любой, даже не самый сильный, сможет проверить свои физические возможности.





День молодежи в Еманжелинске

26 июня в 19:00 в городском сквере устраивают командные соревнования по лазертагу, концерт кавер-группы «Новые лица» и дискотеку с музыкой девяностых, нулевых и десятых годов (очень молодежно).

Танцевальный батл в парке Гагарина

27 июня в 10:00 на центральной аллее парка Гагарина начнется танцевальный конкурс «Стартинейджер». Присоединиться к танцевальным битвам и поболеть за участников смогут все желающие.