Челябинская телебашня окрасится в цвета российского триколора в День Конституции

Рассказываем, во сколько включат подсветку

Сегодня, 12 декабря, в День Конституции России, челябинская телебашня засияет бело-сине-красными огнями российского флага. Подсветку включат в 17:15. Об этом сообщили в пресс-службе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Ни один важный праздник не обходит стороной челябинский радиотелецентр: например, в День матери телебашню украсили световые сердечки и незабудки, в День города на ней появились изображения верблюдов. А в День Конституции телебашня засияет огнями российского триколора.

«День Конституции Российской Федерации — одна из значимых памятных дат российского государства. В этот день в 1993 году всенародным голосованием принят основной закон нашей страны, который является ядром правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Этот день и стал официальным государственным праздником российской Конституции», — сообщили в пресс-службе Минцифры Челябинской области.

С 30-летием со дня принятия основного закона страны жителей региона поздравили губернатор Алексей Текслер и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.