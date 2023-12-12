Владимир Якушев поздравил уральцев с 30‑летием Конституции России

С появлением документа в жизни россиян начался новый период, отметил полпред президента в УрФО

Сегодня, 12 декабря, исполняется 30 лет со дня принятия Основного Закона России — Конституции. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что россияне могут гордиться ею, так как по форме и содержанию это логичный и выверенный документ, устанавливающий разумный баланс между интересами человека и государства.

Владимир Якушев подчеркнул, что с появлением Конституции в жизни России и ее граждан начался новый период: принятие документа подвело черту под периодом неопределенности и потрясений. А россияне, одобрив ее на референдуме, поддержали создание суверенного и сильного государства.

«Но полностью потенциал основного закона раскрылся уже в нынешнем веке. Объединение общества вокруг президента России позволило на практике реализовать букву и дух Конституции. Это относится к гарантиям прав и свобод человека, федеративному устройству, принципам правового и социального государства. То, что было провозглашено 30 лет назад, сегодня стало реальностью», — сказал он.

По словам полпреда президента в УрФО, новые вызовы, возникшие перед Россией, потребовали развить ряд положений Конституции. И в 2020 году в ходе всенародного голосования в основной документ были одобрены поправки. Их поддержка показала уважение граждан к Конституции, веру в ее силу и действенность.

«Уверен, Конституция и в дальнейшем поможет нам развиваться успешно и динамично, быть открытой, уверенной в себе и привлекательной для жизни страной. С Днем Конституции, дорогие друзья!» — поздравил Владимир Якушев.