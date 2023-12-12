Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Конституции РФ

Основной закон страны был принят 30 лет назад

Сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и напомнил, что основной закон страны, который был принят 30 лет назад, закрепил главные принципы государственного и общественного устройства, обозначил территориальную целостность страны и гарантировал права и свободы ее гражданам.

«Конституция — мощный правовой фундамент Российской Федерации, залог ее уверенного социально-экономического развития. Этот главный для каждого из нас документ закрепляет традиционные ценности, веками объединяющие россиян, такие как патриотизм и защита исторической памяти, крепкая семья, бережное отношение к родной культуре и языку. Наш долг — сохранить и усилить эти основы, воспитать новые поколения россиян в уважении к традициям и правовым нормам, отраженным в Конституции Российской Федерации»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам в праздничный день здоровья и успехов в добрых начинаниях на благо Родины.

Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. И уже в 1994 году день ее принятия был объявлен государственным праздником. До 2005 года День Конституции РФ был выходным.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о принятии основного закона страны с поправками. Среди самых заметных — поправки, касающиеся президентства, судебной системы, Госдумы и прочие. Их введение поддержали почти 78% россиян.