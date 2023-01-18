В Челябинской области нашли тонны фальсифицированного сыра

Продукция успела отправиться на реализацию в соседний регион

Почти четыре десятка тонн фальсифицированного сыра произвели на одном из молокоперерабатывающих предприятий в Златоусте. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с помощью искусственного интеллекта в январе ведомством было проведено расследование, в ходе которого установили, что производитель вводит в заблуждение потребителя, называя сыром продукт с заменителем молочного жира. Сыр же выпускается только из натурального молока, все остальное — сырный продукт.

Выяснилось, что еще в октябре прошлого года предприятие выпустило 19 тонн сыра «Гауда 45% и 18 тонн сыра «Пошехонский», а сырьем для производства стала продукция, поступившая из Чувашии. В ветеринарно-сопроводительных документах уполномоченное лицо назвало данный продукт сыром. Чуть позже вся «Гауда 45%» была использована для выпуска 18,2 тонны сыра «Князь Мещерский».

«Данная сырная продукция была отправлена для реализации в Свердловскую область. Управление Россельхознадзора проинформировало получателя о том, что ему поставлена фальсифицированная продукция. Предприятию-производителю направлено предостережение», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кстати, управление Россельхознадзора уже предупреждало производителя о том, что электронные документы на продукцию оформляют с грубыми нарушениями. В ноябре прошлого года предприятие успело реализовать 57 тонн сырного продукта под видом натурального сыра.

Ранее ведомству удалось найти в Озерске производителя фальсифицированного сливочного масла, использовавшего сырье растительного происхождения. В новогодние праздники в Челябинскую область дважды пытались ввезти подозрительную партию киргизских яблок. Водитель не смог предоставить фитосанитарный сертификат на ввозимую продукцию.