Речь идет о предоставлении единовременной выплаты военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции, волонтерам и отдельным категориям граждан, выполнявшим задачи и работы на территориях Донбасса, получившим увечье (ранение, травму, контузию), а также ставшим инвалидами вследствие полученных травм.Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление единовременных выплат членам семей указанных граждан в случае гибели близкого человека.
«Эти выплаты будут идти из регионального бюджета и дополнят федеральные меры поддержки. Отмечу, что в законопроекте говорится не только о военных, но и о волонтерах», — заявил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.
Размер единовременных выплат составит:
— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию, увечье, — 300 тысяч рублей;
— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, — 500 тысяч рублей;
— членам семьи погибших (умерших) военнослужащих — 1 миллион рублей на семью;
— членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.
После принятия на заседании областного парламента закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Между тем центральная районная больница города Ясиноватая, который все еще находится под обстрелом вооруженных сил Украины, получила медицинское оборудование в подарок от Челябинской области.
Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой увеличить ежемесячную выплату детям погибших участников Великой Отечественной войны. Документ уже внесли на рассмотрение депутатам ЗСО. В соответствии с законопроектом размер ежемесячного социального пособия вырастет с 500 до 1000 рублей.