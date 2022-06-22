Челябинская область введет дополнительные выплаты раненным и семьям погибших в Донбассе

Законопроект касается военнослужащих, росгвардейцев и волонтеров

Депутаты комитета по социальной политике поддержали законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером, о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, сообщает пресс-служба Заксобрания области.

Речь идет о предоставлении единовременной выплаты военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции, волонтерам и отдельным категориям граждан, выполнявшим задачи и работы на территориях Донбасса, получившим увечье (ранение, травму, контузию), а также ставшим инвалидами вследствие полученных травм.

Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление единовременных выплат членам семей указанных граждан в случае гибели близкого человека.

«Эти выплаты будут идти из регионального бюджета и дополнят федеральные меры поддержки. Отмечу, что в законопроекте говорится не только о военных, но и о волонтерах»,

— заявил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Размер единовременных выплат составит:

— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, получившим ранение, контузию, увечье, — 300 тысяч рублей;

— военнослужащим, командированным лицам, волонтерам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, — 500 тысяч рублей;

— членам семьи погибших (умерших) военнослужащих — 1 миллион рублей на семью;

— членам семьи погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров — 200 тысяч рублей каждому из членов семьи.