В Челябинской области вдвое вырастет выплата детям погибших участников Великой Отечественной войны

Законопроект внесли на рассмотрение депутатам ЗСО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой увеличить ежемесячную выплату детям погибших участников Великой Отечественной войны. Документ уже внесли на рассмотрение депутатам ЗСО, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с законопроектом размер ежемесячного социального пособия вырастет с 500 до 1000 рублей.

«Считаю это выполнением морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их последствия. Вопрос, действительно, очень важный, назрело время увеличить и размер пособия», — сказал Алексей Текслер.

В Челябинской области получателями выплаты являются 23 188 южноуральцев, относящихся к категории детей погибших участников Великой Отечественной войны.