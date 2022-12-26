В 2023 году Челябинск и Копейск полностью перейдут на раздельный сбор мусора

В регионе расставят 8 тыс. спецбаков для вторсырья

В следующем году в городах Челябинской области дополнительно установят около 4,3 тыс. контейнеров для раздельного сбора ТКО, а их общее количество составит более 8 тыс. Благодаря этому Челябинск и Копейск полностью перейдут на раздельный сбор мусора, сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе регионального министерства экологии.

Сейчас на территории области установлено 3700 баков для вторсырья. Они есть в Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе, Кыштыме, Озерске, Троицке и Снежинске. Второй год подряд на закупку баков область получает субсидии из федерального бюджета. В 2021 году ее размер составил 11 млн рублей. В 2022 году — 18 млн рублей, на которые был приобретен 1121 контейнер.

«В настоящее время завершается их приемка, в первом квартале 2023 года эти контейнеры будут расставлены в Челябинске, Златоусте, Миассе, Снежинске и Чебаркуле», — отметили в Минэко.

Спецконтейнеры также устанавливает региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЦКС». В ближайшее время компания закупит 3,2 тыс. баков. После этого Челябинск и Копейск станут городами, где будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор отходов. Пока что все площадки для этого оборудованы только в Южноуральске.

Ранее во время прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что к 2026 году регион полностью перейдет на раздельный сбор мусора.