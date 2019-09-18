НДС на семена и саженцы может быть снижен

Правительство Челябинской области готово выйти с такой инициативой на федеральный уровень.

Послушать 00:00

Сельское хозяйство в Челябинской области в своем развитии набирает все большие обороты. Уникальное предприятие, «Сады России», которое расположено в нашем регионе, готовит семена и саженцы для всей страны. Алексей Текслер сегодня, 18 сентября, посетил центр садоводства региона. Предприятие является крупнейшим отправителем почтовых посылок, это говорит о том, что производимая здесь продукция пользуется спросом.

«Мы будем внимательно смотреть и помогать такого рода предприятиям. Это очень важно. Сегодня, оборот всего сельского хозяйства нашего региона превышает уже 120 миллиардов рублей. Один процент из этого оборота обеспечило это предприятие, так что оно вносит свой существенный вклад», — рассказал Алексей Текслер.

На предприятии работают порядка 350 человек. В «Садах России» существует уникальная лаборатория микроклонирования растений. Здесь клонируют малину, картофель и сливу. Полученные таким образом подвергают стрессовым испытаниям, чтобы они в дальнейшем могли прижиться в любых климатических условиях.

«Принято считать нашу область промышленной, но вот уже к 10% приближается оборот сельхоз товаропроизводителей, и темпы роста превышают темпы роста в промышленности. Мы этим будем заниматься», — отметил глава региона.

Правительство Челябинской области готово оказывать всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям. В том числе поддерживать экспортеров.

«Речь не идет о прямой финансовой поддержке. В этом году увеличился НДС, для такого предприятия это существенно. Мое мнение — на семена, на саженцы НДС не должен быть высоким, как и на продукты питания», — подытожил Алексей Текслер.

Этот вопрос правительство Челябинской области готово решать на уровне федерального правительства.