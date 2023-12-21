Челябинская область стала лидером среди субъектов РФ по количеству установок приложения «Госуслуги. Дом» на мобильные устройства. Достижение региона отметили дипломом на семинаре-совещании по внедрению приложения, который проходил в Москве. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства информационных технологий и связи.
Отмечается, что опыт Челябинской области в продвижении мобильного приложения вошел в число образцовых кейсов.
Напомним, что Челябинская область входила в число пилотных регионов (наряду с Белгородской областью и Ханты-Мансийским автономным округом), где тестировались «Госуслуги. Дом». В пробном режиме приложением пользовались 50 тысяч собственников квартир. По отзывам управляющих компаний, благодаря сервису снизилась задолженность по коммунальным платежам и сократилось число контрольно-надзорных мероприятий со стороны ГЖИ.