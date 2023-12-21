Челябинская область стала лидером по числу пользователей приложения «Госуслуги. Дом»

Опыт региона признан образцовым

Челябинская область стала лидером среди субъектов РФ по количеству установок приложения «Госуслуги. Дом» на мобильные устройства. Достижение региона отметили дипломом на семинаре-совещании по внедрению приложения, который проходил в Москве. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства информационных технологий и связи.

Отмечается, что опыт Челябинской области в продвижении мобильного приложения вошел в число образцовых кейсов.

Напомним, что Челябинская область входила в число пилотных регионов (наряду с Белгородской областью и Ханты-Мансийским автономным округом), где тестировались «Госуслуги. Дом». В пробном режиме приложением пользовались 50 тысяч собственников квартир. По отзывам управляющих компаний, благодаря сервису снизилась задолженность по коммунальным платежам и сократилось число контрольно-надзорных мероприятий со стороны ГЖИ.