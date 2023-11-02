Приложение «Госуслуги. Дом» помогло снизить коммунальную задолженность в Челябинске

В пилотном режиме программой пользовались 50 тысяч южноуральцев

В России запустили новое мобильное приложение «Госуслуги. Дом» для собственников недвижимости. Челябинская область была в числе трех регионов, где программу полтора последних года обкатывали в пилотном режиме. Результатами тестирования сегодня, 2 ноября, поделились участники пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-Пресс».

По словам первого заместителя начальника Госжилинспекции Челябинской области Марины Криволаповой, «Госуслуги. Дом» в пробном режиме работало с апреля 2022 года в Белгородской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. На Южном Урале участниками теста стали три управляющие компании: «Тополинка», «Созвездие» и УК-5 Копейского городского округа.

Представитель ГЖИ отметила, что для полноценной работы приложения было необходимо, чтобы управляющие компании Челябинской области внесли в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) кадастровые номера обслуживаемых ими объектов недвижимости.

«Изначально это условие было выполнено у менее чем 50% управляющих компаний. Сейчас этот показатель превышает 90%», — отметила Марина Криволапова.

Она добавила, что в настоящее время пользователями приложения являются свыше 50 тысяч южноуральцев.

Опытом использования программы поделился директор УК «Тополинка» Дмитрий Данилов. По его словам, у нее широкий функционал, она позволяет управлять своей собственностью из любой точки мира. С помощью приложения можно направлять в УК онлайн-обращения, оплачивать услуги ЖКХ, проводить виртуальные собрания собственников и передавать показания приборов учета.

«Приложением пользуются более 60% жителей наших домов», — сообщил Данилов.

Благодаря этому, отметил он, снизилась задолженность по платежам и сократилось число контрольно-надзорных мероприятий со стороны ГЖИ.