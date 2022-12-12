В Челябинской области в стартовом режиме запустили новый сервис «Дом. Госуслуги»

Порталом могут воспользоваться жители многоквартирных домов

На территории Белгородской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа начали тестировать новое мобильное приложение «Дом. Госуслуги». С его помощью можно оперативно подать заявку в управляющую организацию, передать показания счетчиков, узнать о сроках капремонта и другое, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Пользователи могут в любой момент изучить отчет управляющей организации за прошлый год. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

«Главной особенностью проекта является то, что он отвечает запросам всех пользователей: собственников квартир, представителей управляющих организаций, государственных жилищных инспекций, муниципальных, региональных и федеральных властей. В будущем весь функционал „Дом. Госуслуги“, в том числе и легитимное проведение онлайн-собраний собственников, заработают во всех регионах страны», — сообщают создатели.

Появятся и другие функции, например возможность оплачивать коммунальные услуги всеми современными способами, детализация счетов и напоминания о необходимости оплаты, чаты для жильцов дома.

Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.