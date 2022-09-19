Челябинская область попала в программу формирования госфонда продовольственного зерна

Это позволит аграриям реализовать урожай по рентабельным ценам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил меры поддержки аграриев, которые в этом году стали заложниками обвала цен на зерно. Среди названных мер — возможность участвовать в закупках для формирования запаса продовольственного зерна для госфонда. Об этом в ходе пятничной встречи с журналистами на XXIII Фестивале СМИ глава региона рассказал корреспонденту информационного агентства «Первое областное». Подробнее — в материале.

Напомним, на прошлой неделе информационное агентство вместе с фермерами юга региона разбиралось, почему урожайный год стал убыточным для аграриев и как это отразится на продовольственной корзине всех южноуральцев. Коротко о проблеме — цены на зерно упали в два раза, переработчики и собственники зернохранилищ создают ажиотаж, закрывая склады и с каждым днем уменьшая закупочные цены на пшеницу, ячмень и другие культуры.

Сегодня в редакцию информагентства пришел ответ от управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. В письме за подписью руководителя службы Анны Козловой сообщили, что в Челябинское УФАС России действительно поступило обращение от фермеров региона.

Заявление от совета Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Челябинской области содержит просьбу о проверке возможного нарушения антимонопольного законодательства элеваторами (зернохранилищами) региона по снижению цен на закупку зерна у производителей.

«Сейчас ведомство изучает поступившую информацию. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», — пояснили в управлении.

В пятницу, 16 сентября, губернатор Алексей Текслер в ходе встречи с журналистами региона на XXIII фестивале СМИ рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» о том, как решается эта проблема на уровне правительства.

«Мы договорились, что элеваторы принимают на хранение у фермеров зерно бесплатно. Потому что складировать его на улице — это потери урожая. Это неправильно. Плюс сейчас будет дополнительная поддержка аграриев. С федеральным центром мы договорились, нам увеличат соответствующую субсидию, ее распределим производителям зерна. Вопрос остается на контроле: урожай был плохой — все жаловались, урожай хороший — мы должны быть готовы и к таким сложностям с ценами»,— пояснил Алексей Текслер.

Он также рассказал, что Челябинская область вошла в программу формирования фонда интервенции.

«С федеральным Минсельхозом договорились, что наши элеваторы будут участвовать в программе зерновых интервенций. Это позволит по более приемлемой цене приобрести зерно, а для многих аграриев — сдать его. Потому что разница между рыночной ценой и той, по которой государство покупает его в фонд, значительна. И это тоже одно из наших достижений для региона»,— рассказал Алексей Текслер.

Пока в региональном Минсельхозе не уточняют дату открытия закупок. Известно, что в в ходе торгов в интервенционный фонд мягкую пшеницу 3-го класса закупают в среднем по 14 351 руб./тонна без НДС, 4-го класса — по 13 700 руб./тонна без НДС. К примеру, переработчикам фермеры сдают по 8—9 тысяч рублей за тонну.