Алексей Текслер на фестивале СМИ подвел итоги трех лет работы в Челябинской области

Главное, экономика работает и федералы помогают — так считает губернатор

В Аргаяшском районе стартовал областной фестиваль СМИ, на котором журналисты из разных муниципалитетов обменяются опытом и повысят квалификацию. Одним из главных гостей мероприятия стал губернатор Алексей Текслер, совершающий рабочую поездку по Аргаяшскому району, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Алексей Текслер провел для журналистов Челябинской области пресс-конференцию «без галстуков». По его словам, такая встреча была необходима в условиях информационной войны, которая сейчас ведется против России.

Большинство вопросов касались хода специальной военной операции на Украине. Текслер вкратце заявил, что города Донбасса — братские для россиян, помогать им Россия, и Челябинская область в том числе, обязана. А задача СМИ — противостоять нападкам про-западных «коллег», рассказывать людям правду.

Затем перешли к местной повестке. Журналисты попросили подвести итоги работы губернатора в последние три с лишним года. В этот срок уместилось очень много глобальных событий — те же пандемия ковида и начало спецоперации.

«Пандемия и сегодняшние вызовы - это уже текущая работа. Пандемия - серьезный вызов, которому мы успешно противостояли. Экономика продолжала работать. Сегодняшняя ситуация рождает экономические трудности в связи с беспрецедентными санкциями Запада. Сейчас главная задача - сохранить рабочие места, динамику по зарплатам, не остановить развитие. Также за несколько лет удалось преломить отношение людей к своему региону. Люди видят положительные изменения. В каждом муниципалитете реализуем крупные инвестпроекты, а также проекты благоустройства, социальные объекты. Обновляем общественный транспорт. Идет работа над уникальными проектами – метротрама и межуниверситетского кампуса. Без федеральной поддержки здесь не обойтись. А это очень кропотливая работа - обосновать, доказать, это моя личная работа, работа команды. Поэтому, несмотря на все текущие вызовы, нужно продолжать реализовывать проекты развития», — рассказал о своей работе губернатор.