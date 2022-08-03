В Ясиноватую из Челябинской области доставили оборудование для подготовки к отопительному сезону

Материалы используют в восстановлении водоснабжения

В Ясиноватой из-за обстрела ракет ВСУ повредили водоканал. Помощь для восстановления объекта жизнеобеспечения прибыла из Челябинской области. Местный телеканал «Оплот-ТВ» рассказал, как в городе благодаря поддержке Южного Урала ликвидируют последствия обстрела и готовятся с отопительному сезону.

Здание водоканала в Ясиноватой обстреливают не в первый раз. Неделю назад на объекте восстановили кровлю, поврежденную в ходе обстрела ВСУ. Вода в городе подается один раз в два дня, но доходит не до всех районов из-за ветхости сетей.

«К большому сожалению, в железнодорожной части города население воду не получает. Поэтому мы расставляем емкости и развозим их по социальным учреждениям», — пояснил ситуацию глава администрации города Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Главная проблема, которая встает сейчас в городе — подготовка к отопительному сезону. Дмитрий Шевченко рассказал, что в рамках программы шефства над территорией, он обратился с просьбой о помощи к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Все, что мы просили для водоснабжения и водоотведения, — все привезли: трубы, фитиль, муфты», — пояснил он.

Все материалы, предоставленные в рамках подготовки к отопительному сезону, получены в нужном объеме и по заявкам, которые сформировали коммунальщики города, в том числе и по жалобам жителей.

Челябинская область планирует также обеспечить материалами еще один объект, — в городе планируют бурить скважины к каждой котельной, чтобы в отопительный сезон объекты были непрерывно обеспечены водой.

Напомним, накануне в Ясиноватую доставили новое медицинское оборудование, переданное больнице по поручению губернатора Алексея Текслера.