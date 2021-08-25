Челябинская область получит средства на развитие инфраструктуры в новых жилых микрорайонах

Регион стал первым в России, кому АО «ДОМ.РФ» направит инфраструктурные облигации

Глава государства Владимир Путин провел встречу с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, сообщается на сайте президента РФ. На встрече Виталий Мутко представил президенту проект строительства жилого квартала «Белый хутор», где с использованием механизма инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» планируют построить школу и детский сад.

В части получения инфраструктурных облигаций правительство Челябинской области принимает активное участие в реализации проектов жилищного строительства. С помощью этого финансового механизма можно возводить социальные, инженерные и транспортные объекты для нового жилья в регионе.

«В Челябинске мы выдаем заем на создание социальной инфраструктуры: школы, больницы, детского садика, дорожной инфраструктуры, инженерной, срок — не менее 15 лет», — рассказал Виталий Мутко.

Челябинская область предложила «ДОМ.РФ» три проекта жилищного строительства. На межведомственной комиссии при Минстрое РФ в июле 2021 года утвердили проект жилого квартала «Белый хутор». Таким образом, Челябинская область стала первым регионом, где будет использоваться механизм инфраструктурных облигаций. На первый проект планируют направить заем 1,4 млрд рублей под 3,5% годовых.

На эти средства планируется построить школу на 1100 мест и детский сад на 290 мест. Кроме того, построят внутриквартальные сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, улично-дорожную сеть, реконструируют котельную и увеличат ее мощность, а также проведут благоустройство и озеленение микрорайона.

Еще два проекта (клубный поселок Твоя Привилегия и новый микрорайон Парковый Премиум), прошедшие в «ДОМ.РФ» предварительный отбор, также начнут реализовываться уже в этом году. В них также будут возведены две школы и два детских сада, внутриквартальные инженерные сети, дороги и благоустроены территории микрорайонов. В клубном поселке Твоя Привилегия уже ведется активное строительство школы.

Напомним, правительство Челябинской области и АО «ДОМ.РФ» в феврале 2021 года подписали меморандум о намерении использования облигаций для финансирования проектов по строительству объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктур на территории Челябинской области. Документ предусматривает обязательства сторон по взаимодействию для предоставления застройщикам региона займов на строительство инфраструктурных объектов.