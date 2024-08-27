Челябинская область получит еще 340 млн рублей на детские сады и школы

Деньги выделят в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети»

Михаил Мишустин поддержал просьбу Алексея Текслера о выделении еще 333,9 млн рублей на капремонт и оснащение зданий детских садов и школ Челябинской области в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Глава кабмина и губернатор Челябинской области провели рабочую встречу в Калуге, где вчера прошел форум «Развитие малых городов и исторических поселений».

Михаил Мишустин отметил, что Челябинская область — один из основных динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом.

Алексей Текслер рассказал о достижениях региона, в том числе в сфере образования.

По словам губернатора, область использует все инструменты инфраструктурного меню. Это позволяет строить детские сады и школы. За последнюю пятилетку в регионе построен 61 новый детский сад, 15 школ. В 2024 году будет открыто еще 6 детсадов и 5 школ. Помимо этого, 116 детсадов и 67 школ отремонтированы.

Регион активно участвует в программе «Профессионалитет». К 2026 году завершится строительство межуниверситетского кампуса на 5 тысяч человек. А на базе Южно-Уральского государственного университета в 2024 году будет открыта кафедра робототехники.

Михаил Мишустин поблагодарил Текслера за работу и пожелал удачи на грядущих выборах.